Náklady prezidenta Zemana na cesty do Číny rostou. Vládě si letos řekl o 8,8 milionu korun

Letošní cesta prezidenta Miloše Zemana do Čína by měla vyjít na 8,8 milionu korun. Alespoň o tuto částku požádal kabinet Andreje Babiše (ANO) – podle serveru Seznam Zprávy to vyplývá z překládací zprávy pro vládu. Je to přitom o tři miliony více, než potřeboval loni. Hrad vysoké náklady zdůvodňuje početným doprovodem i velkou recepcí na ambasádě. Zeman do Číny na konci dubna za dobu své funkce vyjede už pošesté.

Praha 12:20 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít