Zeman o protestujících na Letné: Dříve jsme demonstrovali za svobodné volby, dnes proti nim

Účastníci demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi z ANO podle prezidenta Miloše Zemana protestují proti svobodným volbám, zatímco demonstrace v roce 1989 po svobodných volbách volaly. Prezident to řekl v úterý v Jihlavě při zahájení návštěvy Kraje Vysočina. Neočekává, že by Babišova vláda skončila dřív, než za 2,5 roku. Na změnu si Babišovi kritici budou muset podle Zemana počkat do voleb.

Jihlava 11:51 25. června 2019