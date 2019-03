Sprostá lež, žvásty, horší než Sputnik, reaguje hradní mluvčí Ovčáček na rozhovor o dezinformacích

Za „sprostou lež“, „nesmyslné povídačky“ a „ideologické cvičení z dob normalizace“ označil hradní mluvčí Jiří Ovčáček rozhovor serveru iROZHLAS.cz s datovým analytikem Františkem Vrábelem. Podle analytika rozhodly o vítězství Miloše Zemana v prezidentské volbě dezinformace a český prezident pro jejich šíření podle něho představuje klíčovou postavu. „Takovou míru dezinformací nedokáže vyprodukovat ani Sputnik,“ reagoval na tvrzení Ovčáček. Praha 18:26 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Připomíná to ideologické cvičení z doby normalizace. Navíc absolutně nedůvěryhodné. Lze se jenom divit, že zrovna zde někdo utrácí dolary. Zřejmě neví, že před prezidentskou volbou právě tito ‚vyanalyzovali‘, že vyhraje Jiří Drahoš. Vskutku ukázka ‚kvality‘,“ odepsal Ovčáček na žádost serveru iROZHLAS.cz o reakci k rozhovoru. Odpověď zveřejnil i na sociálních sítích.

Reagoval i na informaci, že Vrábelův tým minulý týden od vlád Velké Británie a USA dostal na boj s fake news grant 250 tisíc dolarů (asi 5,7 milionu korun). Analytik v rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz mimo jiné uvedl, že kvůli těsnému výsledku loňské prezidentské volby rozhodly o vítězství Miloše Zemana dezinformace, mířily totiž především na jeho soupeře Jiřího Drahoše.

‚Sprostě lže‘

Proti tomu se ale Zemanův mluvčí ostře ohradil: „Pan Vrábel veřejně sprostě lže, když tvrdí, že dezinformace šly v podstatě jen proti Jiřímu Drahošovi. Pan prezident byl terčem brutální dezinformace o zdravotním stavu (před prezidentskou volbou se na facebooku objevil příspěvek, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu několik měsíců života. Jeho autorem byl brněnský politik Svatopluk Bartík, pozn. red.), ministerstvo vnitra pak dokonce muselo reagovat na dezinformaci týkající se postupu ve volbách, která měla za cíl pana prezidenta poškodit (Před prvním kolem voleb se do schránek a po internetu začala šířit zpráva, podle které úřadující prezident automaticky postupuje do druhého kola a Zemanovi voliči se tak v prvním kole do volebních místností obtěžovat nemusí, pozn.red.).“

Vrábelovo tvrzení však koresponduje například se zjištěním vedoucího Centra prevence rizikové virtuální komunikace Kamila Kopeckého. Podle něj byl poměr dezinformací v prezidentské volbě 30:1 v neprospěch Drahoše.

‚Žvásty o narativech‘

Analytik v rozhovoru také uvedl, že českého prezidenta považuje za klíčovou postavu dezinformační scény, která přejímá ruské narativy, jako například ten, že Krym odjakživa patřil Rusku. „Žvásty o ‚přebírání ruského narativu‘ patří maximálně na ideologické školení. Opět jde o sprostou lež. Pan prezident opakovaně odsoudil anexi Krymu a nikdy ji neuznal,“ brání hlavu státu Ovčáček.

Zeman předloni ve vystoupení na schůzi Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PSRE) ve Štrasburku prohlásil, že anexe Krymu je „fait accompli“, tedy za hotová záležitost. Navrhl, aby za něj Rusko vyplatilo kompenzaci ve finanční podobě či prostřednictvím ropy a zemního plynu. Ruští politici pak ohlásili, že Zemanovo prohlášení považují za faktické uznání anexe Krymu. (VÍCE ZDE)

Prezident Miloš Zeman a James Li, člena dozorčí rady a prezident Huawei pro evropský region | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Analytik je přesvědčen, že na slova a činy prezidenta má vliv jeho okolí. „Pan Nejedlý (neoficiální poradce Martin Nejedlý, pozn. red.) byl v Rusku několik let a odmítá říct, co tam dělal. Také víme, kdo je prezidentovým poradcem z Číny, z korupce obviněný šéf čínské CEFC (Zemanův poradce, šéf společnosti CEFC China Energy Jie Ťien-ming figuruje v rozsáhlém korupčním procesu, pozn. red.). Tato společnost stála za obrovskými korupčními skandály ve světě. Normálně by nebylo možné, aby se někdo takový kolem prezidenta pohyboval,“ upozornil Vrábel.

I proti tomu se Zemanův mluvčí důrazně vymezil. „Další nesmyslné povídačky páně analytikovy. Takovou míru dezinformací, jaká je v onom rozhovoru na iROZHLAS, nedokáže vyprodukovat ani Sputnik,“ uvedl Ovčáček s odkazem na ruský propagandistický web.

Role užitečného idiota

Vrábel poukázal také na to, že dezinformace šíří SPD, která tak nepřímo rozděluje společnost. „Té bych přisuzoval spíše roli užitečného idiota než roli aktivních hráčů,“ podotkl.

Server iROZHLAS.cz proto oslovil poslance hnutí a poslance bezpečnostního výboru sněmovny Radka Kotena, který na svém facebookovém profilu sám sdílel obsah dezinformačních webů o úniku radioaktivity ve Francii, nebezpečných mikrovlnných troubách či toxické pšenici.

Poslanec SPD Radek Koten. | Foto: Dušan Vrbecký | Zdroj: Český rozhlas

Koten odpověděl následovně: „Je dobré sledovat i v případě médií cestu peněz, a to platí samozřejmě i v případě analytiků typu Františka Vrábela. Vzhledem k částce 250 tisíc USD a poptávce na tento typ ‚boje proti dezinformacím’ je objednatel jasný, a to, co má být výstupem jeho snažení také. Osobně jsem pro Ústavou zaručenou svobodu slova a jakékoliv snahy o cenzuru, nálepkování a blokování obsahu považuji za činnost, která ve svém důsledku působí přesně opačně. V tomto světle tedy vidím snažení tohoto typu jako posilování oněch ‚dezinformačních‘ webů, které ve svém důsledku mohou provozovat ty samé síly, které proti nim následně bojují.“