Omluvný dopis od Trumpa nemáme, sdělil Hrad. Je pro prezidenta, ne pro novináře, vysvětluje rozpor Ovčáček

Hrad nemá informaci o tom, že by za roky 2017 a 2018 přišel českému prezidentovi dopis od jeho amerického protějšku. Takovou odpověď zaslala prezidentská kancelář na dotaz studenta Josefa Vacka. Ten pátral po omluvném dopise, který Miloši Zemanovi zaslal údajně Donald Trump kvůli posunutí schůzky v Bílém domě. Hrad ale rozpor hájí tím, že se jedná o osobní korespondenci, která se neeviduje.

Pozvání Miloše Zemana do Bílého domu oznámil Pražský hrad na začátku prosince 2016. Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka tehdy americký prezident Donald Trump pozval českou hlavu státu v telefonickém rozhovoru. Právě kvůli tomu se ale dle některých diplomatů nemuselo jednat o oficiální pozvání, ale o neformální frázi v rozhovoru.

Nakonec, jak tvrdil Hrad, došlo k odkladu schůzky a nový velvyslanec v USA Hynek Kmoníček řekl, že se jedná o novém vhodném termínu. „Donald Trump mi poslal dopis, kde se omlouvá za posunutí termínu naší schůzky, já jsem vzal tento dopis na vědomí. Nyní je na schopnostech Hynka Kmoníčka jako našeho velvyslance, kdy se schůzka uskuteční,“ prohlásil Zeman loni v červnu.

Jak vypadá omluva

Hrad však po celou dobu odmítal dopis od Trumpa zveřejnit. Po dokumentu proto pátral například student Univerzity Karlovy Josef Vacek. „Zaujalo mě, že český prezident dostal omluvný dopis od amerického prezidenta. Taková věc se nestává každý den, tak mě zajímalo, jak taková omluva vypadá, co se v ní píše,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz své pohnutky Vacek.

Vzpomínáte si ještě na to, že D. Trump zaslal M. Zemanovi omluvný dopis, a to kvůli neuskutečněné schůzce? Dopis veřejnosti ale nikdy neukázal. Dnes mi Hrad oficiálně sdělil, že o žádné takové korespondeci nevědí. pic.twitter.com/iv83GTF0j6 — Josef Vacek (@JosefVacek) 5. února 2018

Hrad mu nejprve odmítl žádost o svobodném přístupu k informacím, kde požadoval kopii překladu dopisu, případně jeho regest nebo shrnutí s tím, že dopis přeložen nebyl. A proto poslal žádost novou. V ní si už nechal vypsat veškerou konverzaci mezi americkým a českým prezidentem za roky 2017 a 2018 (viz box Přesné znění žádosti).

Přesné znění žádosti Počet dopisů, zpráv či sdělení, které prezident republiky obdržel od amerického prezidenta D. Trumpa v roce 2017 a 2018;

Počet dopisů, zpráv či sdělení, které prezident republiky zaslal americkému prezidentovi D. Trumpovi v roce 2017 a 2018.

V odpovědi se šéf legislativního odboru Václav Pelikán rozepsal o dopisech, které Zeman zaslal Trumpovi do Ameriky. Celkem se jednalo o tři psaní.

„Dne 4. července 2017 to byl gratulační telegram u příležitosti Dne nezávislosti (the Fourth of July). Dne 5. září 2017 mu zaslal kondolenční dopis v souvislosti s hurikánem a záplavami v Texasu a Lousianě a konečně dne 2. října 2017 mu zaslal kondolenční dopis, který se týkal střelby v Las Vegas,“ stojí v odpovědi, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Jenže na dotaz, kolik dopisů pro Zemana poslal prezident Trump, pak Hrad odpověděl: „Nedisponujeme žádnou další informací o vzájemné korespondenci obou státníků.“ Jinými slovy: v roce 2017 a 2018 nenapsal Trump Zemanovi ani jeden dopis.

Redakce proto o vysvětlení rozporu požádala šéfa hradního zahraničního odboru Rudolfa Jindráka. Ten nejprve nechtěl věc komentovat s tím, že o ní nic neví a že při vyřizování žádosti mohlo dojít k chybě.

„Je to osobní korespondence, ta se neeviduje. Ten dopis je u mě na stole,“ uvedl později na přímý dotaz, zdali dopis skutečně existuje.

Šéf hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednoduché, vzkazuje Ovčáček

Za „velice překvapující“ označil odpověď nicméně student Vacek, který o ni žádal. „Zvláště když se jedná o servisní organizaci pana prezidenta. Například pan Ovčáček navíc sděloval obsah tohoto dopisu médiím a přitom je zaměstnancem Kanceláře prezidenta republiky. Jak je tedy možné, že KPR najednou nemá o dopisu žádnou informaci? Samozřejmě si v tuto chvíli pokládám otázku, zda dopis vůbec existuje,“ uvedl k tomu.

Jenže právě podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, kterého server iROZHLAS.cz oslovil, aby rozpor vysvětlil, „je to jednoduché“.

„Dr. Pelikán (který žádost o informace vyřizoval; pozn. red.) nemá dopis k dispozici, což transparentně uvedl. Okruh osob, které jsou se zmíněným dokumentem seznámeny, je ze zcela logických důvodů výrazně omezen,“ napsal Ovčáček. Doplnil, že zpochybňovat dopis od prezidenta USA „tak může jen ten, kdo chce v cizím zájmu poškodit naše spojenecké vazby v rámci NATO.“ Dopis je podle jeho slov určen pro prezidenta republiky, nikoli pro novináře.