Zeman kritizuje v dopise Hřiba kvůli dopravní situaci v Praze. ‚Předvolební kampaň,‘ reaguje primátor

Přijměte odpovědnost, omluvte se a zvažte rezignaci. K těmto krokům vyzývá pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) prezident Miloš Zeman kvůli dopravní situaci v hlavním městě. Hřib by podle hlavy státu měl také vyhlásit stav nebezpečí. Dopis na svých webových stránkách zveřejnila Kancelář prezidenta republiky měsíc před volbami. Hřib v reakci na dopis uvedl, že prezidentovo vyjádření vnímá jako zapojení do předvolební kampaně. Praha 18:15 7. 9. 2021 (Aktualizováno: 18:22 7. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman v dopise Zdeňku Hřibovi kritizuje stav dopravy v Praze | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Prezident označil dopravní situaci v Praze za „dramatickou“ a žádá „vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby“.

Zemanova cesta do Brna vyšla na 55 tisíc korun, tvrdí armáda. Náklady ale mohou být i devětkrát vyšší Číst článek

„Důsledkem naprosto amatérského přístupu k plánování a dohledu nad opravami pražských silnic, či dokonce zcela záměrného diletantství směřovaného vůči pražským i mimopražským řidičům, je hlavní město naprosto dopravně paralyzované, což již zdaleka není jen tématem pražským, ale vzhledem k významu metropole i tématem celonárodním,“ stojí v Zemanově dopise.

Hlavní problém prezident vidí v tom, že dopravní situace může komplikovat i práci složek integrovaného záchranného systému. Podle prezidenta pražský primátor považuje řidiče automobilů za někoho, kdo vozy využívá pouze pro vlastní pohodlí.

„Automobil slouží především těm lidem, kteří jej využívají k dopravě do zaměstnání, přepravě zboží, objemných nákupů, transportu dětí do škol či k vyšetřením v nemocnici,“ napsal prezident Hřibovi s tím, že MHD nemusí být navzdory své kvalitě v Praze vždy tou nejvýhodnější volbou.

„Vaše počínání dovedlo metropoli na pokraj chaosu, za což jste politicky odpovědný. Pane primátore, každá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíte,“ dodal Zeman a vyzval Hřiba, aby se omluvil všem, kterých se aktuální situace dotýká, sjednal okamžitou nápravu, ukončil spolupráci se svými poradci a zvážil rezignaci na svou funkci.

Zemanova cesta do Brna vyšla na 55 tisíc korun, tvrdí armáda. Náklady ale mohou být i devětkrát vyšší Číst článek

‚Zapojení do kampaně‘

Hřib v reakci uvedl, že výzvu k rezignaci vnímá jako pouhé zapojení prezidenta do předvolební kampaně ve prospěch premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Stejně tak bych mohl i já v duchu tohoto folklóru vyzvat pana prezidenta ke zvážení jeho rezignace. Třeba kvůli hájení zájmů jiných mocností namísto České republiky v kauze ruských agentů a výbuchu ve Vrběticích, jeho neustálé snaze rozeštvávat společnost nebo kvůli neschopnosti dodat národu sílu v době koronavirové krize,“ uvedl primátor v oficiálním vyjádření.

Doplnil, že v případě, že se Zeman zajímá o stav českých silnic, měl by k rezignaci vyzvat i ministra dopravy kvůli situaci na dálnici D1. Hřib poukázal i na to, že o situaci na dálnici svědčí i fakt, že Zeman při cestě do Brna minulý týden zvolil letadlo.

Počet zaměstnanců pražského magistrátu se výrazně ztenčí. Do roku 2022 jich odejde 10 procent Číst článek

„My silnice v Praze opravujeme proto, že jsme je převzali v neutěšeném stavu po předchozím vedení magistrátu pod vlajkou ANO. Dluh na opravách silnic byl neuvěřitelných 30 miliard Kč, jak vyčíslil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Zásadních oprav je proto letos víc než dříve,“ vysvětlil pražský primátor.

Dopisy z Hradu

V úterý již Hrad vydal dopis generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi, ve kterém hradní kancléř Vratislav Mynář požádal moderátora Václava Moravce o omluvu za to, že označil okolí prezidenta za „mafiánské“. Doplnil také, že Moravec ho v roce 2013 navštívil a projevil zájem o pozici hradního mluvčího. Moravec to následně popřel.

„Aby bylo jasno: o žádné místo na Hradě, ani v jeho okolí, ani v KPR, ani v Osvětimanech jsem se nikdy neucházel a ucházet nebudu,“ napsal Moravec na twitter.