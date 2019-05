Policie prověřuje radního ODS Langa. Na facebooku vyzval k zavraždění prezidenta Zemana

Pražští policisté prověřují výrok Martina Langa, radního ODS z Jesenice u Prahy, na adresu prezidenta Miloše Zemana. Lang na svém facebooku mimo jiné napsal, že Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho podřezat. Informoval o tom Deník N. Od jeho slov už se distancoval jak šéf ODS Petr Fiala, tak předseda středočeské ODS Jan Skopeček a také Martin Kuruc, místopředseda místního sdružení ODS Jesenice, jehož je Lang předsedou. Praha 12:22 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Radního ODS z Jesenice u Prahy Martin Lang na sociálních sítích koncem dubna prezidenta označil za morální zrůdu kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi.

V příspěvku na facebooku plném vulgarismů, který je již smazán, nabádal také k zabití prezidenta. „Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho podřezat jako svi**,“ napsal. O Langově výlevu na adresu poslanců a prezidenta pak v polovině května informoval server Náš region.

A pražská policie už příspěvek prověřuje. „Mohu potvrdit, že se případem zabýváme a momentálně jej prošetřujeme pro podezření z trestného činu vyhrožování násilím proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,“ uvedl pro Deník N mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Lang se k tomu podle serveru zatím nevyjádřil.

Podle vyjádření mluvčího Pražského hradu Jiřího Ovčáčka je příspěvek Langa jednoznačně případem pro orgány činné v trestním řízení. Obrátil se kvůli tomu na policii.

Nechutný projev, zní z ODS

Předseda ODS Petr Fiala odsoudil Langovo vyjádření jako neakceptovatelné. A v televizi Prima uvedl, že očekává „patřičné kroky“ od místní organizace. „Je třeba se od toho distancovat,“ řekl Fiala s tím, že takové jednání je naprosto nepřijatelné.

Stejně se vyjádřil také předseda středočeské ODS Jan Skopeček. „Příspěvek pana Langa na facebooku vyzývající k usmrcení prezidenta republiky je bez jakékoliv pochyby naprosto nepřijatelným projevem, který je v přímém rozporu nejen s hodnotami Občanské demokratické strany, která samozřejmě ze své podstaty odmítá násilí jako prostředek řešení politických rozporů, ale i v rozporu s elementární lidskou slušností a kulturností,“ uvedl.

A dodal, že pro „takový nechutný projev“ nemá jakoukoliv omluvu. „Přesto, že s panem prezidentem Zemanem v lecčem zásadně nesouhlasíme, chtěl bych ho ubezpečit, že členové středočeské ODS jsou slušní lidé a inkriminovaný příspěvek je ojedinělým, odsouzeníhodným excesem,“ doplnil Skopeček.

A proti Langovým slovům se ohradil i Martin Kuruc, místopředseda místního sdružení ODS Jesenice. „My jako MS Jesenice se proti tomu výroku ohrazujeme, je to soukromý výrok pana Langa. My s ním nesouhlasíme. A budeme řešit jeho setrvání v rámci ODS Jesenice,“ podotkl pro iROZHLAS.cz s tím, že by mohl být vyloučen i z ODS.

Záležitost má podle dřívějších informací řešit i Langova místní organizace, tedy oblastní sdružení ODS pro Prahu - západ. Jednání už bylo svoláno. Fiala očekává, že bude „postupovat dostatečně razantně, aby se něco takového neopakovalo“.