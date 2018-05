Zeman k Peroutkovi: Udělal jsem chybu, když jsem citoval článek, který se nemůže najít

Prezident Miloš Zeman považuje za chybu, že citoval článek novináře Ferdinanda Peroutky, který se nemůže najít. U jiných Peroutkových článků by podle něj problém nevznikl. Jako příklad uvedl článek Češi, Němci a židé, který je podle Zemana odporně antisemitský. Prezident to řekl ve středu na Žofínském fóru v Praze. Praha 15:33 23. 5. 2018 (Aktualizováno: 16:33 23. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na Žofínském fóru uspořádaném 23. května 2018 v Praze na téma Občanská zodpovědnost. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Udělal jsem chybu, když jsem zpaměti citoval článek, který se teď nemůže najít. Mimochodem ten článek byl docela nevinný. Hitler je gentleman, a proto dodrží to, co slíbil. Ve skutečnosti, jak známo, nic nedodržel, ale to se tehdy, v době publikace tohoto článku, nevědělo,“ řekl prezident Miloš Zeman.

Problém by podle Zemana nevznikl, kdyby citoval jiné Peroutkovy články, jako příklady uvedl „Dynamický život“ nebo „Češi, Němci a Židé“.

Článek Dynamický život považuje Zeman za oslavu Adolfa Hitlera za protektorátu.

Peroutka byl podle prezidenta Miloše Zemana bezesporu velký novinář, který ale v určité fázi podlehl nacistické ideologii.

„To je dokázáno právě jeho články jak z druhé republiky, tak z protektorátu,“ uvedl ve středu Zeman na Žofínském fóru.

Kauza Peroutka už trvá přes tři roky

Prezident Miloš Zeman před více než třemi lety kritizoval novináře Ferdinanda Peroutku za údajnou fascinaci nacismem.

„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky,“ pronesl Zeman v lednu 2015 na konferenci Let My People Live.

Článek Hitler je gentleman ale hledali zaměstnanci prezidentské kanceláře v čele s Vratislavem Mynářem i mluvčí hlavy státu Ovčáček.

Zeman dokonce vypsal odměnu 100 tisíc korun pro toho, kdo článek najde. Pátrání ale dodnes nepřineslo žádné úspěchy.

Prezident se za svá slova týkající se Peroutky dodnes neomluvil, i když se Hradu nepodařilo existenci textu Hitler je gentleman doložit. Omluvil se pouze za to, že se článek nepodařilo nalézt.

„Víte, když jsem tento článek na vlastní oči četl, nemohu připustit, že tento článek neexistuje,“ řekl již dříve prezident.

Dodal také, že se pozornost bohužel soustřeďuje na jeden článek a zapomíná se na další texty, které dokazují, že Peroutka byl skutečně nacismem a Hitlerem fascinován.

„Našel jsem článek Češi, Němci a Židé, ve kterém Ferdinand Peroutka mimo jiné říká, že německá populace byla zasažena židovskou ochranou. Mimochodem, je to něco podobného, jako v Mein Kampfu říká Adolf Hitler,“ řekl začátkem loňského října Zeman studentům několika středních škol v Chomutově.

„Článek Hitler je gentleman jsem na vlastní oči četl. Věřím, že se jednou najde,“ zopakoval pak studentům.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček už ale článek Hitler je gentleman nehledá. „V hledání článku nepokračuji. Jsem velmi spokojen s rozhodnutím soudu, který již proběhl. Moje práce nebyla zbytečná, protože se mi podařilo objevit celou řadu mnohem více problematických článků Ferdinanda Peroutky, které byly publikovány od mnichovské dohody až do konce léta 1939. Nevidím v tuto chvíli ani důvod, proč v této záležitosti pokračovat,“ uvedl před časem Ovčáček pro Český rozhlas Olomouc.

Ferdinand Peroutka | Foto: Český rozhlas

Žalobu bych podala znovu, říká Kaslová

Peroutkově vnučce Terezii Kaslové došla v dubnu 2015 trpělivost a kvůli Zemanovým výrokům podala žalobu. „Tušila jsem, že se nebude jednat o lehkou, rychle řešitelnou záležitost,“ napsala již dříve serveru iROZHLAS.cz Kaslová.

„Na svém rozhodnutí bych ale nic neměnila,“ uvedla vnučka slavného novináře. „Stále věřím, že za nepravdivá tvrzení je třeba se omlouvat,“ dodala.

První verdikt padl rychle, po necelých dvou hodinách nařídila soudkyně Kateřina Sedláková prezidentské kanceláři, aby se za výroky hlavy státu omluvila. Hrad se proti rozsudku odvolal a případ dostal na stůl soudce Tomáš Novosad.

Předchozí verdikt soudce zmírnil a dal částečně Hradu za pravdu, kanceláři ale také nařídil omluvu. Kancelář prezidenta se musí omluvit za výroky Miloše Zemana, který Peroutku označil za autora článku Hitler je gentleman.

Omlouvat se naopak nemusí za tvrzení, že Peroutka napsal: Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky, ani za úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením. Novosad označil v rozsudku výsledek sporu za remízu.

Kauza Peroutka stála přes 189 tisíc

Prezidentská kancelář i Kaslová podaly dovolání k Nejvyššímu soudu. Tento krok ale neměl odkladný účinek. Kancelář se pak v dané lhůtě neomluvila, a Kaslová proto podala návrh na exekuci. Exekutor za nerespektování verdiktu uložil pokutu 100 tisíc korun.

Kancelář ale podala návrh na odložení exekuce, čemuž soudce Nejvyššího soudu Pavel Pavlík v rekordním čase vyhověl. Prezidentská kancelář se tak nemusí omlouvat, protože omluva a exekuce by kanceláři podle soudu způsobila závažnou újmu. Odklad platí do doby, než Nejvyšší soud definitivně rozhodne o dovoláních kanceláře a Kaslové, což se právě stalo.

Kauza týkající se slov prezidenta Miloše Zemana na adresu spisovatele Ferdinanda Peroutky zatím vyšla státní kasu na více než 189 tisíc korun.

