Jsem si jistý, že vláda vznikne do konce června, prohlásil prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman si je jistý, že se napodruhé podaří sestavit vládu do konce června. Podle něj jsou už jen dvě možnosti vládního uspořádání: menšinová koalice ANO a ČSSD podporovaná KSČM, nebo jednobarevná vláda hnutí ANO, kterou by podpořily KSČM a SPD. Zeman to v neděli řekl v rozhlasové stanici Frekvence 1.

