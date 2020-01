Vážím si toho, že se nominace vzdala, řekl Zeman. Předpokládá, že se o Válkové hlasovat už nebude

Zlehčování role Josefa Urválka je podle prezidenta Miloše Zemana závažný důvod, proč by se Helena Válková (ANO) neměla stát veřejnou ochránkyní práv. Ocenil, že se nominace vzdala sama. Kdyby tak neučinila, pravděpodobně by Zeman svůj návrh stáhl. Předpokládá, že poslanci už o nominaci Válkové hlasovat nebudou, řekl to v pořadu Blesku S prezidentem v Lánech. Aktualizováno Praha 11:16 12. 1. 2020 (Aktualizováno: 11:54 12. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejen právníci, ale každý dospělý občan by měl vědět, kdo byl Josef Urválek. Byl to nejodpornější zjev československé justice. Poslal na smrt řadu lidí. Předpokládám, že předtím byli mučeni. O to je to odpornější,“ řekl prezident Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech.

Válková, kterou Zeman nominoval na příštího veřejného ochránce práv, s žalobcem Josefem Urválkem známým například z procesu s Miladou Horákovou napsala na konci 70. let článek, ve kterém se zastávala ochranného dohledu. Na existenci článku upozornil v týdnu server Info.cz.

„Dokážu pochopit článek o ochranné dohledu. Ano, byl zneužíván proti disidentům. Ale stejně tak byla zneužívána psychiatrická léčba, ale to neznamená, že nejsou blázni, které tam musíte poslat,“ řekl Zeman s tím, že problém je právě v osobě Josefa Urválka. „I kdyby spolu napsali článek o boji proti kůrovci, tak je ve spoluautorovi problém.“

Bývalá ministryně spravedlnosti se nominace vzdala v pátek večer na České televizi. „Na prezidentském plese jsme s ní, spolu s Andrejem Babišem, telefonicky spojili. Oba jsme byli toho názoru, že když vystupuje v televizi, tak by bylo dobré, kdyby to řekla právě v Událostech. Vážím si toho, že se nominace vzdala,“ dodal.

Premiér Babiš (ANO) v předtočeném pořadu Partie televize Prima odvysílaném v neděli uvedl, že Válková nemůže ve světle spolupráce s Urválkem svou pozici obhájit. „Měla by říct, že se o pozici nebude ucházet. Vyskytla se v situaci, která je těžko vysvětlitelná a nepřijatelná. To jméno, to je naprosto šílené,“ řekl Babiš v pátek.

Zlehčování Urválkovy role

Pokud by se Válková nominace na ombudsmanku nevzdala sama, Zeman „velmi pravděpodobně“ svůj návrh stáhl. Nyní ale podle něj takový krok není třeba, přestože Válková v České televizi uvedla, že nominaci by měl stáhnout právě prezident.

„Jestliže nominaci odmítla, není potřeba ji stahovat,“ řekl k tomu Zeman s tím, že předpokládá, že poslanci o Válkové hlasovat nebudou.

Válková odmítnutí nominace na ombudsmanku odůvodnila svým členstvím v KSČ. Zeman s takovým odůvodněním ale souhlas nevyslovil. „V KSČ byl milion a sedm set tisíc lidí. Skutečně významným důvodem je pro mne zlehčování role pana Urválka.“

Poslankyně hnutí ANO, která zastává pozici vládní zmocněnkyně pro lidská práva, krátce po zveřejnění zmíněného článku na serveru Info.cz řekla, že neměla o roli Josefa Urválka po nástupu komunistické strany ponětí.

„Vůbec jsem netušila, co dělal v padesátých letech, kdy jsem se narodila. Setkala jsem se s ním jako s celou řadou dalších lidí,“ řekla Válková ve čtvrtečním rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz.

Na přímou otázku, zda Válkové věří, že nevěděla, kdo Josef Urválek byl, Zeman v pořadu Blesku přímo neodpověděl. Později ale uvedl, že jejich vztah se po lidské stránce nemění.

Miloš Zeman uvedl, že místo Heleny Válkové by mohl nominovat na post ombudsmanky nominovat Kateřinu Valachovou (ČSSD). „Má spoustu energie a vzhledem k jejímu mládí jí nikdo nemůže vyčítat nějakou minulost v době normalizace," řekl Zeman s tím, že mu ji ale musí někdo nejprve navrhnout.