‚Jsem tu zaměstnaná 17 let.‘ Zámek Lány povede ‚žena ve žlutém svetru‘ ze Zemanova nemocničního videa

Michaelu Javůrkovou nahradí ve vedení lánského zámku Kateřina Rydlová. Do veřejného povědomí se dostala, když loni pečovala o prezidenta Miloše Zemana během jeho hospitalizace i po jeho následném propuštění.

Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák. „Byla jmenována jako vedoucí Oddělení provozu, na základě jejích zkušeností a znalostí​​​​​​​,“ uvedl.

Rydlová, která na zámku podle médií pracovala jako hospodyně nebo kuchařka, bližší informace ke své kvalifikaci neposkytla.

Během loňské hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana se Kateřina Rydlová objevila společně s tehdejším šéfem sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a kancléřem Vratislavem Mynářem na videu, na kterém Miloš Zeman v nemocnici podepisuje úřední dokument ke svolání nové sněmovny.

Média spekulovala, že jde o ošetřovatelku, mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor ale následně upřesnil, že se jedná o pracovnici dočasně pověřenou zajištěním servisu prezidenta. Podle zdrojů Serveru Seznam Zprávy na zámku pracovala jako kuchařka či hospodyně.

Nyní Rydlová celý zámek povede, jak Radiožurnálu potvrdil mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák. „Paní Rydlová byla jmenována jako vedoucí Oddělení provozu. Na základě jejích zkušeností a znalostí,“ řekl Novák.

A doplnil, že Rydlová má na starosti pouze zámek: „Došlo k oddělení zámku a přilehlých zahrad a parku. Ty byly v rámci optimalizace a úspory sloučeny s péčí o zahrady na Pražském hradě.“

Radiožurnál se pokoušel zeptat i samotné Rydlové na to, jakou má pro vedení zámku, který spadá pod Správu pražského hradu, kvalifikaci. „Já vám určitě nebudu podávat žádné informace. Na zámku jsem zaměstnaná 17 let, tak jen tohle vám řeknu. A já jsem nebyla jmenovaná do celého toho, já mám na starosti jenom zámek, zbytek mají jiní vedoucí. A nebudu vám dávat určitě žádné informace,“ odpověděla Rydlová.

Podobně na stejný dotaz zareagoval i mluvčí Novák. „Nejde o ředitelskou funkci v obleku a v kanceláři. Je to v podstatě funkce provozní. Nejdůležitější jsou zkušenosti, znalost prostředí a ochota pracovat od rána do pozdního večera,“ napsal Radiožurnálu.

Zámek i park měla donedávna na starost Michaela Javůrková. Minulý týden Deník N informoval o tom, že ji odvolal hradní úředník Jan Novák. Javůrková nechtěla důvody svého konce ve funkci komentovat. „Nebudu vám k tomu nic dalšího říkat,“ odvětila Deníku N a zavěsila.

Ve funkci nedávno skončil i ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek, kterého odvolal kancléř Mynář.