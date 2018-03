'Přímý útok na novináře, to je trochu moc.' Část poslanců opustila během Zemanovy inaugurace sál

Poslankyně ODS Miroslava Němcová opustila ve čtvrtek během inauguračního projevu Miloše Zeman Vladislavský sál. Její kroky následovalo několik dalších poslanců. Mezi nimi Jiří Pospíšil, Markéta Pekarová Adamová, Dominik Feri, Miroslav Kalousek nebo Karel Schwarzenberg (všichni TOP 09). Video Praha 14:36 8. 3. 2018 (Aktualizováno: 18:17 8. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a čestný předseda Karel Schwarzenberg opouštějí Vladislavský sál Pražského hradu při projevu prezidenta Miloše Zemana. | Zdroj: ČTK

Poslanci odešli poté, co prezident Miloš Zeman v projevu naznačil, že veřejnoprávní Česká televize byla v minulosti výrazně nakloněna straně TOP 09.

„Rád bych vám připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd University Karlovy, která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené, objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně, která se jmenuje TOP 09,“ uvedl Zeman. „Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany se Česká televize napříště stane poněkud vyváženější,“ doplnil. Po těchto slovech Miroslava Němcová opustila sál.

Miroslava Němcová z ODS odešla při projevu Miloše Zemana: “Je to hanba pro ČR. Dostala bych infarkt!” Zvedli se i někteří členové @TOP09cz a @kducsl pic.twitter.com/uy5hyP5lpn — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 8. března 2018

„Prezident přísahal, že bude spojovat národ a ve druhé nebo třetí větě svého projevu okamžitě tuto přísahu porušil. Jednak útokem na lidi, u nichž žádná vina prokázaná není a tolerancí k jiným, kteří už v trestním řízení jsou, například Andrej Babiš,“ vysvětlila novinářům Němcová svůj odchod.

'Přímý útok'

„Zažil jsem mnoho projevů, které nebyly příliš rozumné ale přímý útok při inauguračním projevu na české novináře, to je trochu moc,“ řekl Karel Schwarzenberg.

K. Schwarzenberg z @TOP09cz k demonstrativnímu odchodu ze sálu: “Přímý útok Miloše Zemana na novináře při inauguraci? To je trochu moc!” Na místě reakce dál zjišťuje @Radiozurnal1 pic.twitter.com/DnaT1QXPxE — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 8. března 2018

„Útok na nás v inauguračním projevu je nevhodný. Útok na nezávislá média je ovšem vyloženě neslušný. Proto jsme odešli,“ vysvětlil krátce po svém odchodu poslanec TOP 09 Dominik Feri na sociálních sítích.

„Opouštím sál. Je smutné, že Miloš Zeman si ani při slavnostním státním aktu v staroslavném Vladislavském sále nedokáže odpustit útoky na ty, kteří mají jiné názory. Čekal bych v tomto okamžiku státnický projev a nikoli útoky na média a novináře,“ napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Z inaugurace #zeman odešla část politiku. Kvůli projevu prezident z ceremonie odešli zástupci TOP 09, ODS i lidovec Jurečka nebo senátoři Hampl a Láska pic.twitter.com/DSi9CMGiml — Kristyna Novotna (@novotnakris) 8. března 2018

„Inaugurační projev prezidenta by měl něco sdělovat veřejnosti, měl by něco sdělovat národu, zemi. Místo toho si pomstychtivý pán vyléval žluč na novináře, které nemá rád, to fakt nemusíme poslouchat,“ řekl po odchodu ze sálu novinářům Miroslav Kalousek.

„My jsme si splnili svou povinnost, byli jsme na zasedání pléna Senátu, byli jsme přítomni k složení slibu, vzdali jsme patřičnou úctu všem, stáli jsme i při příchodu prezidenta, začali jsme poslouchat jeho proslov,“ uvedl senátor Václav Láska (za SzZ).

„Ve chvíli, kdy si začal vyřizovat účty a urážet lidi, se kterými má špatné zkušenosti, pak i veřejnoprávní média, došel jsem k názoru, že tohle dál nemusím poslouchat, že to není moje povinnost. To nebyl inaugurační projev prezidenta, to byla zloba starého pána a tomu nemusíme zůstat přítomni,“ dodal senátor.

Reakce České televize na inaugurační projev:

Reakce mediálního domu Economia:

Mediální dům Economia reaguje na výpady Miloše Zemana v inauguračním projevu proti novinářům Hospodářských novin a https://t.co/OS1bertfzp. pic.twitter.com/fKswUvNA7O — Marketing & Media (@MarketingaMedia) 8. března 2018

Politický protest

Podle bývalého šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta je reflexe a respekt k úřadu prezidenta v České republice tradičně veliký. Odchod některých hostů při projevu prezidenta Zemana ho tak podle jeho slov „velmi překvapil“.

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Odejít ze slavnostního shromáždění zákonodárného sboru ve chvíli, kdy začne ceremoniál složení slibu a součástí toho je i inaugurační projev, je mimořádně silný politický vzkaz a protest,“ myslí si Forejt. „Je to neverbální řečení všeho,“ doplnil ještě.

Bývalý šéf hradního protokolu studoval archivní dokumenty k inauguracím prezidentů za posledních 100 let, a to včetně novinových článků. „Tam jsem za celou tu dobu, a těch inaugurací bylo 25 s tou dnešní včetně, našel pouze jeden okamžik, kdy poslanci tehdy německých národních stran odešli ze schůze, jejímž bodem byla volba a složení slibu prezidenta republiky,“ říká a odkazuje na květen 1920, kdy byl Tomáš Garrigue Masaryk podruhé zvolen prezidentem.

Tehdy po zahájení schůze na pokyn předsedy strany odešli zmínění poslanci německých národních stran. „Ovšem ti protestovali obecně proti malému prostoru v jejich očích a chápání, který byl vyčleněn německému obyvatelstvu,“ připomíná Forejt.

Dnešní odchod ze Zemanovy inaugurace byl ale podle jeho slov jiný. „Při úctě k úřadu prezidenta se toto stalo bezprecedentně. Rok 1920 bych s tím nepoměřoval,“ doplňuje Forejt.