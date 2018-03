Vondráčková, Hůlka, Neckář, David. Zeman bude na Hradě slavit inauguraci s tisícovkou hostů

Zhruba tisícovka hostů dorazí ve středu do Španělského sálu Pražského hradu, kde bude prezident Miloše Zeman pořádat slavnostní koncert na počest své inaugurace do druhého funkčního období. Novinářům to v úterý řekl mluvčí Jiří Ovčáček. Ke svým přátelům a podporovatelům v úvodu Zeman krátce promluví, následovat bude hudební program, který uzavře píseň Pár přátel stačí mít.

Praha 14:08 13. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít