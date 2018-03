PŘEHLEDNĚ: kdo odešel během Zemanova inauguračního projevu z Vladislavského sálu a proč

Celkem 15 politiků odešlo během druhého inauguračního projevu prezidenta Miloše Zemana z Vladislavského sálu Pražského hradu. Stalo se tak poté, co hlava státu kritizovala některá média, zejména vydavatelství Economia podnikatele Zdeňka Bakaly a veřejnoprávní Českou televizi. Server iROZHLAS.cz přináší jejich seznam. Praha 14:30 9. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Pospíšil a Karel Schwarzenberg odchází během Zemanova projevu ze sálu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Miloš Zeman ve svém druhém inauguračním projevu kritizoval podnikatele Zdeňka Bakalu včetně médií, která patří jeho vydavatelství. Neušetřil ale ani veřejnoprávní Českou televizi, která podle jeho slov během předvolebního vysílání favorizovala TOP 09. Podle něj tato média poučují občany o tom, jak se mají chovat.

Po těchto slovech začali někteří z přítomných hostů – poslanců i senátorů – odcházet z Vladislavského sálu Pražského hradu, kde se slavnostní ceremonie při příležitosti společné schůze Poslanecké sněmovny i Senátu konala.

Miroslava Němcová, poslankyně

Jako první opustila sál Pražského hradu poslankyně Miroslava Němcová z ODS. Zvedla se prakticky ihned poté, co Zeman zkritizoval média včetně podnikatele Bakaly. Přítomní novináři ji zastavili až na Hradčanském náměstí.

„Pan prezident přísahal na to, že bude spojovat národ. A ve druhé nebo třetí větě svého projevu okamžitě tuto přísahu poruší,“ zdůvodnila svůj odchod poslankyně s tím, že kdyby na místě zůstala, dostala by „infarkt“.

Politický protest, říká Forejt Podle bývalého šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta je reflexe a respekt k úřadu prezidenta v České republice tradičně veliký. Odchod některých hostů při projevu prezidenta Zemana ho tak podle jeho slov „velmi překvapil“.

„Odejít ze slavnostního shromáždění zákonodárného sboru ve chvíli, kdy začne ceremoniál složení slibu a součástí toho je i inaugurační projev, je mimořádně silný politický vzkaz a protest,“ myslí si Forejt. „Je to neverbální řečení všeho,“ doplnil ještě s tím, že něco takového se za posledních sto let - tedy 25 inauguračních projevů. něco takového nestalo.

Odkázal pouze na květen 1920, kdy byl Tomáš Garrigue Masaryk podruhé zvolen prezidentem. Tehdy po zahájení schůze na pokyn předsedy strany odešli poslanci německých národních stran. „Ovšem ti protestovali obecně proti malému prostoru v jejich očích a chápání, který byl vyčleněn německému obyvatelstvu,“ připomíná Forejt.

Dnešní odchod ze Zemanovy inaugurace byl ale podle jeho slov jiný. „Při úctě k úřadu prezidenta se toto stalo bezprecedentně. Rok 1920 bych s tím nepoměřoval,“ doplňuje Forejt.

Prezident v projevu podle Němcové útočil hned několikrát. „Jednak útokem na lidi, jejichž vina prokázána není, a tolerancí k jiným, kteří už v trestním řízení jsou – například předseda vlády Andrej Babiš. A pokud jde o média, tak útokem třeba na veřejnoprávní média, zatímco tam trůní jako čestný host majitel televize Barrandov,“ zmínila stanici, kde má prezident pravidelný pořad Týden s prezidentem, v němž ho zpovídá právě Jaromír Soukup.

Tomáš Czernin, senátor

Rozhodnutí Němcové opustit sál pak následovali další. „Na společnou schůzi sněmovny a Senátu jsem šel z povinnosti. Nikdo po mně ale nemůže chtít, abych svou účastí legitimizoval nehorázný a štvavý projev Miloše Zemana. Opustil jsem Vladislavský sál. Se mnou i poslanci TOP 09,“ uvedl senátor na twitteru.

Václav Láska, senátor

„My jsme si splnili svou povinnost, byli jsme na zasedání pléna Senátu, byli jsme přítomni složení slibu, vzdali jsme patřičnou úctu všem, stáli jsme i při příchodu prezidenta, začali jsme poslouchat jeho proslov,“ uvedl senátor Václav Láska (za SZ).

„Ve chvíli, kdy si začal vyřizovat účty a urážet lidi, se kterými má špatné zkušenosti, pak i veřejnoprávní média, došel jsem k názoru, že tohle dál nemusím poslouchat, že to není moje povinnost. To nebyl inaugurační projev prezidenta, to byla zloba starého pána a tomu nemusíme zůstat přítomni,“ dodal senátor.

Václav Hampl, senátor

Ze sálu odešel také senátor Václav Hampl zvolený za KDU-ČSL a Stranu zelených. „Odešel jsem v momentě, kdy začal poměrně nechutný útok na veřejnoprávní televizi. Myslím, že zvlášť v kontextu toho, jak on sám funguje na neveřejnoprávní televizi, tak je to o to nechutnější,“ vysvětlil své rozhodnutí Hampl.

Václav Chaloupek, senátor

Podle senátora Chaloupka (OPAT) si Zeman v projevu vyřizoval osobní účty a nechtěl spojovat, jak slíbil, a nebyl nestranný.

„To jsem poslouchat nemohl. Rozhodně chce rozdělovat společnost a jeho ješitnost, nenávist a mstivost vyplavaly na povrch. Když jsem slyšel, že mluvil o České televizi a vysílání, může k tomu mít různé výhrady, ale nesmí pozvat barrandovského slimáka, který sedí o čtyři řady vedle,“ uvedl senátor v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Miroslav Kalousek, poslanec

„Inaugurační projev prezidenta by měl něco sdělovat veřejnosti, měl by něco sdělovat národu, zemi. Místo toho si pomstychtivý pán vyléval žluč na novináře, které nemá rád, to fakt nemusíme poslouchat,“ řekl po odchodu ze sálu novinářům poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Z inaugurace #zeman odešla část politiku. Kvůli projevu prezident z ceremonie odešli zástupci TOP 09, ODS i lidovec Jurečka nebo senátoři Hampl a Láska pic.twitter.com/DSi9CMGiml — Kristyna Novotna (@novotnakris) 8. března 2018

Helena Langšádlová, poslankyně

Společně s TOP 09 odešla také její poslankyně Helena Langšádlová. „Asi nejvýstižnější pro inauguraci bylo, že Soukup z Barrandova seděl asi 10 řad přede mnou jako poslankyní,“ napsala na sociální síti Twitter.

Markéta Pekarová Adamová, poslankyně

Poslankyně TOP 09 Pekarová Adamová na sociální síti napsala, že jí z projevu byla „hanba“.

„Chtěla bych mít za prezidenta člověka, který by řekl, že máme být hrdí na svou zemi a šikovné lidi. Který by popsal problémy, kterým čelíme, a hovořil o jejich řešení. Ale slyšela jsem pouze aroganci moci a útok na svobodná a nezávislá média. Byla mi za něj hanba,“ vzkázala.

Dominik Feri, poslanec

Nejmladší poslanec a člen TOP 09 Dominik Feri svůj odchod vysvětlil na sociálních sítích takto: „Útok na nás v inauguračním projevu je nevhodný. Útok na nezávislá média je ovšem vyloženě neslušný. Proto jsme odešli.“

Vlastimil Válek, poslanec

„Z inauguračního projevu jsme s kolegy z TOP 09 odešli. Prezidentovy útoky na nás jsou nepříjemné, přesto očekávatelné, ale útok na nezávislé médium trpět nemůžeme,“ napsal profesor a poslanec TOP 09 na twitteru.

František Vácha, poslanec

„Odcházím během projevu Zemana ze sálu s písní Modlitba pro Martu naplno na mobilu. To prostě jinak nešlo...,“ napsal poslanec TOP 09 na sociální síti facebook.

Slavnostní ceremoniál při druhé inauguraci Miloše Zemana českým prezidentem. | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: Český rozhlas

Jiří Pospíšil, europoslanec

Na sociální síti svůj odchod z Vladislavského sálu vysvětlil i europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Opouštím sál. Je smutné, že Miloš Zeman si ani při slavnostním státním aktu v staroslavném Vladislavském sále nedokáže odpustit útoky na ty, kteří mají jiné názory. Čekal bych v tomto okamžiku státnický projev, a nikoli útoky na média a novináře.“

Karel Schwarzenberg, poslanec

„Zažil jsem mnoho projevů, které nebyly příliš rozumné, ale přímý útok při inauguračním projevu na české novináře, to je trochu moc,“ vysvětlil po odchodu ze sálu poslanec TOP 09 Schwarzenberg.

Marian Jurečka, poslanec

Mezi dalšími odešel poslanec za KDU-ČSL a první místopředseda strany Marian Jurečka. „Odešel jsem tak jako někteří jiní poslanci a senátoři ze sálu. Ústavní část schůze byla naplněna, s útokem na média a svobodu slova nesouhlasím! Bohužel pan prezident nepřekvapil,“ napsal bývalý ministr zemědělství.

Marek Výborný, poslanec

Spolu s Jurečkou odešel i jeho partajní kolega a poslanec Marek Výborný. „Schůze skončila, slib podepsán, tohle už fakt poslouchat nebudu. Je mi stydno,“ napsal na twitteru. O něco později pak doplnil: „Imigrační projev: naprosto strašidelný mix vyřizování účtů, útoků na svobodu slova a na média. Jak vidno, politická kultura má pořád kam klesat.“

