Zeman jako první v historii Česka promluví v Knesetu. Do Izraele ho doprovodí i řada podnikatelů

Prezident Miloš Zeman jako první představitel Česka vystoupí s projevem v izraelském parlamentu Knesetu. Během své listopadové návštěvy se setká s hlavními izraelskými představiteli. V Jeruzalémě také otevře Český dům, ve kterém budou společně sídlit agentury CzechTrade a CzechTourism a budou se v něm konat kulturní akce. Zeman zamíří do Izraele koncem listopadu.

Prezident Miloš Zeman se během návštěvy Izraele zúčastní recepce, která se bude konat na připomínku státního svátku vzniku Československa. Podle informací ČTK z diplomatických kruhů půjde o první státní recepci, kterou některá ze zemí uspořádá na izraelském území Jeruzaléma.

Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák potvrdil, že Zeman do Izraele odletí v neděli 25. listopadu. V zemi zůstane do 28. nebo 29. listopadu. Doprovodit by ho měla početná podnikatelská delegace.

Zeman bude jednat jak s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem, tak s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Na setkání českého prezidenta doprovodí několik českých ministrů.

Prezident Zeman často Izrael otevřeně podporuje, opakovaně také vyzval k přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Ústavní představitelé České republiky po společné schůzce minulý týden na Pražském hradě ve společném prohlášení uvedli, že prvním krokem v záměru přemístit české velvyslanectví bude otevření Českého domu v Jeruzalému. To se stane právě při Zemanově návštěvě.

Zemanovy zahraniční cesty Prezident Miloš Zeman má v plánu navštívit Německo, kam odletí ve středu. Na svou čtvrtou návštěvu Čínské lidové republiky pak odletí 3. listopadu. Oficiální pozvání na návštěvu měl Zeman dostat od svého čínského protějšku Si Ťin-pchinga prostřednictvím nového čínského velvyslance Čang Ťien-mina, od kterého nedávno na Pražském hradě přijal pověřovací listiny.

U příležitosti otevření místa, kde bude společně sídlit několik českých institucí a kde se budou konat české kulturní akce, se uskuteční recepce, na níž bylo pozváno 300 až 400 lidí.

Česku se letos v Izraeli navíc střídají velvyslanci. Novým ambasadorem se stal Martin Stropnický, který by se postu mohl ujmout na přelomu října a listopadu. Do té doby se chce poslanec a exministr obrany a zahraničí vzdát křesla ve sněmovně.

Českým velvyslancem v Izraeli byl od roku 2014 Ivo Schwarz. Standardní doba pro výkon funkce jsou čtyři roky.