‚Ať ty důkazy publikuje.‘ Zastupitelství by mělo podle prezidenta Zemana zveřejnit Šarochovu zprávu

Prezident Miloš Zeman si váží státního zástupce Šarocha za odvahu v kauze Čapí hnízdo. Jím vypracovaná zpráva by podle Zemana ale měla být veřejná. „Ať ty důkazy publikuje, jestli to Městské státní zastupitelství ještě chce přezkoumat, coby ne, ale já nevím, co by na tom přezkoumávalo. Chtějí se snad znovu věnovat těm 20 000 stránek?“ řekl ve čtvrtek v televizi Barrandov.

Aktualizováno Praha 21:30 5. 9. 2019 (Aktualizováno: 21:52 5. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít