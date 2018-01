PŘEHLEDNĚ: Názorové střety Drahoše a Zemana. V čem se liší a v čem se shodnou?

„Zatím nemám důvod předpokládat, že miliardář, jako je Andrej Babiš, by potřeboval podvádět kvůli padesáti milionům. Právě z tohoto důvodu věřím, že by nepodváděl.“

„Úplně bych to nevylučoval. Teoreticky to jistě možné je, pokud ta skupina má významný finanční nebo mocenský vliv.“

„Vždy jsem se označoval za eurofederalistu, nikoli za zastánce evropského unitárního státu. Evropská federace znamená, že Evropská unie by měla mít společnou zahraniční politiku, obrannou politiku a některé další principy, například sociální či ekologické politiky. A konkrétně společnou ochranu svojí vnější hranice, což dosud nemá. Přál bych si, aby proces integrace v tomto smyslu, to znamená dělby práce mezi národními vládami a nadnárodními institucemi, i nadále pokračoval a aby nedocházelo k tomu, že se nebude snažit Evropská komise vytlačovat pravomoc národních vlád.

„Nejsem eurofederalista. V každém případě bych byl rád, aby Česká republika byla co nejdříve sebevědomým a důstojným partnerem Evropské unii. To zatím není i kvůli prezidentovi. Chci bezpečnou Evropu, chci Evropu států, které spolu budou jednat, a nebude záležet na jejich velikosti.

Jiří Drahoš

„S oběma jsem se seznámil, s Jakubem Kleindienstem už před delší dobou na ministerstvu kultury. Tehdy jsme se bavili zcela nezávazně, pak jsem si na něj vzpomněl, když jsem hledal někoho do týmu, testoval jsem nebo zkoušel jsem víc lidí a on mě přesvědčil. Samozřejmě probral jsem i Jakuba Kleindiensta i Pavla Koláře, všechny věci jsem s nimi prodebatoval. Jak jsem říkal, měl jsem více adeptů na přijetí do týmu a zvolil jsem je. (Kleindienst figuroval ve vedení firmy, která hrála roli v kauze bývalého hejtmana Davida Ratha; pozn. red.) Jak říkám, s Jakubem Kleindienstem jsem všechny věci probral. Věřím mu, mediální spekulace nechávám stranou. To, co tady citujete, to píšou média.“