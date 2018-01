Těsné vítězství Miloše Zemana. Po pěti letech jízd po krajích nalákal o pouhých 135 tisíc voličů víc

Přesně 135 985. O tolik hlasů si polepšil Miloš Zeman v letošním druhém kole prezidentských voleb. Před pěti lety, tedy v historicky první přímé volbě hlavy státu, získal 2,71 milionu hlasů. K volbám ale letos přišlo mnohem víc voličů. A podobně vysoký výsledek obdržel i jeho protikandidát Jiří Drahoš. Druhé místo Karla Schwarzenberga z roku 2013 navýšil o skoro 460 tisíc lidí. Praha 22:56 27. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman. | Foto: Matěj Stránský | Zdroj: Reuters

Před pěti lety postoupili do druhého kola prezidentských voleb Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg (TOP 09). Souboj ve vůbec první přímé volbě hlavy státu tehdy přilákal necelých šedesát procent voličů. Volit jich přišlo 59,1 procenta. Oproti prvnímu kolu byla tehdy účast o 2,21 procenta nižší.

Pro Miloše Zemana hlasovalo v roce 2013 2,7 milionu voličů, Schwarzenberg obsadil druhé místo s 2,2 miliony hlasů. Rozdíl mezi nimi činil přesně: 476 234 hlasů.

Fotogalerie (36)



Jízdy po krajích

Pět let ve funkci prezidenta republiky, pět let setkávání s občany po krajích České republiky. Letošní druhé kolo prezidentských voleb přilákalo mnohem víc občanů - a to 66,6 procenta voličů. Stejně tak rostl i počet hlasů pro první i druhé místo. Zeman obhájil post prezidenta republiky, když svůj výsledek z roku 2013 navýšil o necelých 136 tisíc hlasů na 2,8 milionu.

Bývalý šéf Akademie věd Drahoš obsadil druhé místo v těsném závěsu. Od občanů obdržel 2 701 206 hlasů, tedy 48,63 procenta.

Analýza serveru iROZHLAS.cz zároveň ukázala na mimořádný zájem o volby. V pátek a sobotu k nim přišlo nejvíce lidí od roku 1998.

Zatímco první polistopadové volby do Federálního shromáždění v roce 1990 přilákaly na dnešní poměry neuvěřitelnou, téměř 97% účast, v dalších letech postupně zájem lidí o volby klesal. V letošních prezidentských volbách ale k druhému kolu přišlo 66,6 % voličů, což je v porovnání prezidentských a sněmovních voleb nejvíce od roku 1998. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

46233