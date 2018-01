Zeman 2013 versus 2018: prezident si polepšil o 740 tisíc hlasů, pozadu nezůstává ani Drahoš

Současný prezident Miloš Zeman si oproti prvnímu kolu před pěti lety polepšil, a to konkrétně o 739 699 hlasů. Získal bezmála dva miliony hlasů. Jiří Drahoš, který se s ním za dva týdny utká o post prezidenta republiky, ale Zemanovo tehdejší skóre z roku 2013 také přeskočil. Hlas mu vhodilo o 123 tisíc voličů víc a získal téměř 1,4 milionu hlasů. Praha 11:44 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman, který prezidentský mandát obhajuje, sledoval sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb v sídle Strany Práv Občanů v Loretánská ulici poblíž Pražského Hradu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Před pěti lety, tedy při historicky první přímé volbě hlavy státu, se v prvním kole utkalo rovněž devět kandidátů (viz box První kolo prezidentské volby 2013).

První kolo prezidentské volby 2013 Miloš Zeman 1 245 848 hlasů, 24,21 %

Karel Schwarzenberg 1 204 195, hlasů, 23,40 %

Jan Fischer 841 437 hlasů, 16,35 %

Jiří Dienstbier 829 297 hlasů, 16,12 %

Vladimír Franz 351 916 hlasů, 6,84 %

Zuzana Roithová 255 045 hlasů, 4,95 %

Táňa Fischerová 166 211 hlasů, 3,23 %

Přemysl Sobotka 126 846 hlasů, 2,46 %

Jana Bobošíková 123 171 hlasů, 2,39 %

Nejvíce platných hlasů tehdy získal expremiér Miloš Zeman: lístek s jeho jménem vhodilo do volební urny 24,21 procenta voličů. Přepočteno na jednotlivé hlasy jich dostal přesně 1 245 848.

Na druhé místo se před pěti lety probojoval tehdejší ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (TOP 09). Na svého protikandidáta ztrácel 0,81 procenta, tedy 41 653 hlasů. Do druhého kola postupoval se ziskem 1 204 195 hlasů.

O statisíce víc

Mírně vyšší volební účast, vyšší počet hlasů pro první i druhé místo. Tak by se ve zkratce dalo charakterizovat letošní první kolo prezidentské volby.

Miloš Zeman dokázal svůj výsledek z roku 2013 – tedy 1,2 milionu hlasů – navýšit o celkem 739 699 hlasů.

Někdejší šéf Akademie věd Jiří Drahoš, který se s ním za dva týdny utká o post prezidenta republiky, ale Zemanovo skóre z doby před pěti lety také přeskočil. Hlas mu vhodilo o 123 tisíc voličů víc, což mu stačilo na druhé místo. Bývalý šéf Akademie věd tak do dalšího klání vstupuje se ziskem 1,36 milionu hlasů.

„Letos jsem již v prvním kole obdržel téměř 40 procent hlasů. A blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu.“ Miloš Zeman

Podle údajů Českého statistického úřadu přilákala letošní volba hlavy státu v prvním kole 61,92 procenta voličů. Pro Zemana vhodilo hlasovací lístek do urny bezmála čtyřicet procent lidí, Drahoš obsadil druhé místo s 26 procenty.

Průzkumy vs. realita

Před pěti lety se volební účast v prvním kole vyšplhala na 61,31 procenta. Volební průzkumy tehdy předpovídaly, že do druhého kola s Milošem Zemanem postoupí Jan Fischer. Tehdejší favorit voleb ale skončil se ziskem více než 840 tisíc hlasů až na třetím místě.

Naopak letos se průzkumy v pořadí prvních dvou míst nemýlily, na postupující místa do druhého kola zpravidla favorizovaly právě Zemana s Drahošem. Například poslední zveřejněný průzkum agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi předpověděl současnému prezidentovi podporu 42,5 procenta. V pořadí druhému Jiřímu Drahošovi zase volební model přisuzoval pro první kolo zisk 27,5 procenta hlasů.

Podle zmíněného průzkumu by ale současná hlava státu ve druhém kole prohrála: pro Zemana by hlasovalo 44 procent respondentů, pro Drahoše 48,5 procenta voličů. Více si můžete přečíst ZDE.

Změna po pěti letech

Podle novináře Karla Hvížďaly je situace před druhým kolem odlišná od té před pěti lety, a to zejména kvůli polarizovanému vztahu voličů k oběma kandidátům.

„A připočteme-li k tomu skutečnost, že již několik kandidátů, kteří propadli, vyzvali své voliče, aby dali hlas panu Drahošovi, a dokonce mu nabídli i plochu na svých billboardech, tak pokud bude v druhém kole účast jako v roce 2013, kdy přišlo k urnám 59 procent voličů, mohl by pan Drahoš vyhrát,“ míní Hvížďala.

Miloš Zeman, který podle svého vyjádření nevedl předvolební kampaň, na tiskové konferenci k výsledkům voleb uvedl, že se před druhým kolem zúčastní předvolebních debat. Přijal tak výzvu svého protikandidáta Drahoše.

„Zeman je dobrý rétor, i když jsem ho v debatách delší dobu neslyšel mluvit. Zúčastňuje se aranžovaných debat na TV Barrandov nebo nějakých stručných vyjádření. Mnohokrát se opakuje, už jsem jeho bonmoty, vyjádření a gesta slyšel mnohokrát. Řekl abych, že se na něm podepisuje určitá únava,“ zhodnotil to na tiskové konferenci Drahoš.

Současná hlava státu pak zase uvedla, že se na diskusi těší a s Drahošem se setká tváří v tvář. „Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskusí, ať to před pěti lety byla diskuse s Janem Fischerem, nebo Karlem Schwarzenbergem. Jsem stále mladý, stále plný sil a plný energie,“ uvedl Zeman.

„Pokud se (Zeman) udrží na uzdě a nebude sprostý, má větší šance pana Drahoše verbálně porazit. Pokusí-li se ale pan Zeman oslovit hlavně své příznivce ze IV. cenové skupiny, může tím přispět k vítězství pana Drahoše,“ myslí si novinář Hvížďala.

„Když vzpomeneme první přímou volbu prezidenta před pěti lety, tak první současné kolo nakonec proběhlo více méně bez překvapení. Volební průzkumy se tentokrát skoro trefily, přece jen už je jistá zkušenost. Stávající prezident Miloš Zeman s přehledem vyhrál, svou vysněnou hranici padesáti procent, která by zrušila druhé kolo, sice zdálky atakuje, ale už ji nepřekročí. Jeho nejsilnější vyzyvatel také nezklamal, do druhého kola postoupí, i když s odstupem. Trendy mu ale spíše přejí,“ myslí si komentátor Českého rozhlasu Plus Radko Kubičko.