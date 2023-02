Téměř 21 milionů korun. Dopočítali jsme hradní účty za právní služby advokátní kanceláře Nespala

Prominentní hradní advokát Marek Nespala zastupoval prezidenta Miloše Zemana, jeho kancelář, ale i ředitele Lánské obory Miloše Baláka. Server iROZHLAS.cz už dříve zmapoval, na jakou částku jeho právní služby stát při zastupování Hradu od roku 2013 vyšly. V této historii ale zbývala bílá místa. Popisujeme, kterými spory se advokát Nespala a jeho advokáti poslední čtyři měsíce roku 2022 na Hradě zabývali a kolik stát za jejich služby zaplatil. Původní zpráva Praha 5:00 14. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední čtyři měsíce řešila Advokátní kancelář Nespala na Hradě řadu mediálně sledovaných případů | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

1 064 701,77 koruny. Tolik zaplatila prezidentská kancelář za právní služby Advokátní kanceláři Nespala jen v posledních čtyřech měsících roku 2022. Server iROZHLAS.cz to zjistil z faktur a příloh, které získal od prezidentské kanceláře na základě informačního zákona.

Celková částka, kterou Hrad z veřejných rozpočtů za právní služby během prezidentství Miloše Zemana vynaložil a kterou redakce zveřejnila už v předchozích měsících, tak přesáhla dvacet milionů korun.

Oproti předchozím dvěma rokům navíc Hradu v roce 2022 opět narostly náklady za právní služby, a to na dvojnásobek částky, kterou prezidentská kancelář uhradila v roce 2021. Více než letos inkasovala Nespalova kancelář jen v letech 2018 a 2019.

„Očividně v roce 2022 došlo k zásadním událostem v různých případech a s tím i rostly náklady. Důležité je ale zopakovat, že jde o veřejné peníze a měly by být užívány hospodárně, a ne pro soukromé účely jakýchkoliv osob spojených s Hradem. Myslím si, že peníze, které jsou zde vypláceny, jsou vynakládány v rozporu s obecnou hospodárností. A je to i na hranici zneužití pravomoci,“ konstatoval po prozkoumání faktur právník Transparency International Petr Leyer.

Narážel tím například na serverem iROZHLAs.cz už dříve popsaný spor Miloše Zemana s jeho exporadcem Zdeňkem Šarapatkou, ve kterém prezident vystupuje po zásahu Ústavního soudu jako soukromá osoba. Náklady řízení by proto měl hradit z vlastních, a ne veřejných peněz.

Jak ale Leyer upozorňuje, do stejné kategorie by zařadil i oba spory, které Hrad a prezident vedou s Džamilou Stehlíkovou. „Jak to trestní oznámení, tak i civilní spor mi připadají jako soukromé spory prezidenta republiky a jeho spolupracovníků. Měli si ty spory vést v soukromé rovině, nikoliv za veřejné prostředky z prezidentské kanceláře,“ vysvětluje svou úvahu Leyer. (Oba případy s vyúčtováním za poslední čtyři měsíce přibližujeme níže)

Policejní vyšetřovatelé nicméně na podzim konstatovali, že podobné využití peněz není trestným činem. Může být ale předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Ta už na Hradě proběhla a na zveřejnění jejích závěrů veřejnost stále čeká. Jak informoval v lednu server iROZHLAS.cz, závěry kontroly už schválilo vedení úřadu. K jejich zveřejnění ale může dojít až po prozkoumání dokumentů elitními detektivy, kteří si některé z nich vyžádali.

Kontroly na Hradě

Na co ale konkrétně Hrad využíval služeb advokáta Marka Nespaly v posledních čtyřech měsících? Ze zaslaných dokumentů vyplývá, že se podílel hned na několika mediálně sledovaných kauzách prezidenta i jeho kanceláře.

Vedení kontrolního úřadu schválilo závěry hradního auditu. Se zveřejněním čeká na souhlas policie Číst článek

Nejvyšším kontrolním úřadem prováděná kontrola v prezidentské kanceláři, Správě Pražského hradu a Lesní správě lány, je právě jedním z těchto případů. Předmětem kontroly bylo, zda jmenované instituce hospodařily se svěřeným majetkem státu a penězi z rozpočtu účelně, hospodárně a podle předpisů.

Jak vyplývá ze zaslaných příloh faktur, Nespalova advokátní kancelář se během září a října věnovala zkoumání závěrečného protokolu kontrolního úřadu. Za jeho vyhodnocení, právní stanoviska, konzultace či odvolání proti námitkám zaplatil Hrad během dvou měsíců souhrnně 64 538,38 koruny. Peníze se odvíjí od hodinové sazby, kterou Hrad už dříve ve smlouvě a následném dodatku s advokátní kanceláří vyjednal.

Svou kontrolu na Hradě prováděl i Národní archiv, a to kvůli podezřením na špatné vedení spisové služby v souvislosti se skartacemi archivovaných či utajovaných dokumentů. Kontrola vyústila v září v pokutu 90 tisíc korun, po odvolání se ještě o 30 tisíc korun snížila.

Předčasně skartovali utajované zprávy i rozhodnutí o státních vyznamenáních, píše o Hradu Národní archiv Číst článek

I v tomto případě hradní kancelář zastupovali Nespalovi advokáti, konkrétně advokát Jiří Petřík. Ten zpracovával k závěrům kontrolorů vyjádření, připomínky i zmíněné odvolání. Hrad poskytl redakci faktury za září a říjen, kdy souhrnně zaplatil za služby advokáta necelých 31 tisíc korun.

Stehlíková a Šarapatka

Na vyšší částky pak vyšly Hrad v posledních čtyřech měsících právníkem Leyerem kritizované spory s bývalou ministryní pro lidská práva Džamilou Stehlíkovou a Zdeňkem Šarapatkou, exporadcem Miloše Zemana z dob, kdy byl premiérem.

Šarapatkův případ vrcholil na začátku roku usnesením Nejvyššího soudu o odkladu vykonatelnosti verdiktu, podle kterého se měl Zeman bývalému poradci omluvit. Tím došlo i k odkladu exekuce, kterou se měla omluva vymáhat.

Celkově jen za poslední čtyři měsíce zaplatil Hrad za spor podle poskytnutých faktur 146 581 korun z veřejných rozpočtů. Největší náklady přitom Hrad eviduje za listopad, kdy probíhalo odvolací řízení u Krajského soudu v Praze, který potvrdil dřívější rozsudek soudu první instance v Zemanův neprospěch. Za tento měsíc Hrad zaplatil téměř sto tisíc korun.

Prezident vede soukromý spor se svým exporadcem Zdeňkem Šarapatkou | Foto: Tereza Chlubná | Zdroj: Český rozhlas

Naopak s exministryní Džamilou Stehlíkovou vedl Hrad spory hned dva. V prvním případě požadoval Zeman omluvu a finanční kompenzaci za výroky o jeho zdraví – šlo tedy o civilní spor. Ve druhém případě pak šlo o trestní oznámení prezidentské kanceláře na Stehlíkovou kvůli jejím prohlášením o fungování Hradu během zdravotní indispozice Miloše Zemana, které policie i státní zastupitelství nakonec odložily.

Souhrnně za tyto dva spory pak Hrad zaplatil – pouze během posledních čtyř měsíců roku 2022 – téměř 300 tisíc korun.

Spory s médii

Nespala zastupoval Hrad i v případě sporu s médii. Žalobu na Kancelář prezidenta republiky podal v srpnu 2022 Deník N. Požadoval, aby soud prohlásil za nezákonné květnové sdělení kanceláře, že nebude poskytovat informace některým médiím.

Hrad toto své rozhodnutí hájil údajným „bojem proti dezinformacím“. Postupně na seznam „zakázaných webů“ zařadil týdeník Respekt, servery Seznam Zprávy, Deník N a vybrané publicistické pořady České televize. V listopadu pak zařadil Hrad na seznam i server iROZHLAS.cz poté, co redakce zmapovala právě spolupráci prezidentské kanceláře s advokátem Nespalou. Od té doby mluvčí Hradu s redakcí nekomunikují, na zaslané dotazy vůbec nereagují.

Žalobu Deníku N nakonec soud v listopadu odmítl s radou, že se má médium obrátit na Ústavní soud. Za tento spor získal advokát od prezidentské kanceláře souhrnně za čtyři měsíce přes 95 tisíc korun, přičemž největší výdaje Hrad zaznamenal v listopadu při soudním jednání u Městského soudu v Praze.

Hrad se také soudí s Českým rozhlasem – a to kvůli článku o prezidentově zdravotní zprávě. Doteď na spor Hrad vynaložil 101,6 tisíce korun. Soudní pře ale není u konce, částka tak patrně bude ještě narůstat. Server iROZHLAS.cz bude o sporu dále informovat.

Vrbětice, BIS a sabotáž

Hrad serveru iROZHLAS.cz zaslal i dvě přílohy faktur nadepsané „Vrbětice“ a „BIS“. V prvním případě jde o konzultaci k „řízení stran podnětu ve vztahu k vyjádření VSZ (Vrchního státního zastupitelství, pozn. red.) a žádostem dle zákona číslo 106/99 Sb. (informačního zákona, pozn. red.)“. Konzultace byla podle faktury jednorázová, advokátní kancelář si nechala proplatit hodinový tarif ve výši 2000 korun.

V případě BIS pak jedinou spojitost s konkrétním případem nabízí popis činností advokátů na fakturách – „příprava na součinnost při prověřování“ a „porada s prezidentem + příprava“ – za které Hrad zaplatil souhrnně během listopadu přes 17 tisíc korun. Dalších 8,5 tisíce pak Hrad zaplatil ve stejném případu za „poradu s KPR a přípravu koordinace postupu úkonu trestního řízení s klientem a policejním orgánem BIS“ dva dny před Vánocemi.

Tyto služby by mohly mít spojitost s případem údajných odposlechů Zemanových spolupracovníků, o kterém prezident sám mluvil na začátku prosince i ve vysílání Radiožurnálu. Kvůli možného úniku informací měli prezidenta Zemana v lednu také vyslýchat zpravodajci, uvedl Deník N.

Prezident Zeman vede spor se senátory, kvůli údajnému pokusu o sabotáž, jak Hrad označuje jednání o možném převedení pravomocí prezidenta během jeho hospitalizace v Ústřední vojenské nemocnici. Tento podnět Hradu přitom už v srpnu odmítli žalobci | Zdroj: čt24

Po všechny zbylé čtyři měsíce roku se také Nespalova advokátní kancelář zabývala takzvanou „sabotáží“, která podle prezidentské kanceláře spočívala v pokusu o převedení pravomocí prezidenta během jeho hospitalizace. Podnět k prošetření sice Vrchní státní zastupitelství už v srpnu odmítlo jako nedůvodný, Hrad ale avizoval, že se věcí chce i nadále zabývat a využít všech opravných prostředků. Což očividně také dělal.

Z příloh faktur vyplývá, že práce advokátů spočívala ve studování a analýze zdravotnické dokumentace prezidenta. Ale třeba i v jednání s bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, který měl Hradu k případu poskytovat „odborné stanovisko“.

Celkově tak za čtyři měsíce za faktury s příznakem „sabotáž“ zaplatila hradní kancelář téměř čtvrt milionu korun. Dalších asi 33 tisíc pak Nespalovi advokáti inkasovali za faktury s příznakem „odpovědnost ÚVN + konsilia“. I tyto faktury obsahují položku žádosti o odborné vyjádření Romana Prymuly, se kterým měli advokáti jednat na začátku listopadu.

‚Neexistující‘ přílohy faktur

Spolupráce Hradu a Advokátní kanceláře Nespala sahá, jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz, až do dob prezidentství Václava Klause. Tehdy v ní měl podíl právník Aleš Pejchal, který z advokátní kanceláře vystoupil v roce 2012, protože získal místo soudce u Evropského soudu pro lidská práva. Kancelář tak zcela převzal advokát Marek Nespala, který spolupracuje s Hradem až dosud.

Advokát Nespala zastupuje prezidenta Zemana i Hrad. Neprůhledná spolupráce vyjde stát na miliony ročně Číst článek

Smlouva, na základě které spolupráce probíhá, je nicméně podle odborníků na transparentnost a právo příliš široce definovaná a není jasné, jaké plnění z ní vyplývá.

„Je to rámcová smlouva, která je velmi obecná. Může zahrnovat veškeré právní služby, které poskytuje advokát, a moc z ní nevyplývá, v jakém rozsahu, kvalitě a co přesně z toho plnění pak této kanceláři plyne. Od instituce typu Kanceláře prezidenta republiky bych si představoval trošku konkrétnější zadání,“ konstatoval už dříve Leyer.

Podle něj je určitě dobře, že v posledních čtyřech měsících poskytl Hrad kromě faktur i jejich přílohy, které jednotlivé kroky Nespalovy advokátní kanceláře v konkrétních případech přibližují. Ty už jsou totiž z hlediska případné auditní stopy podle právníka dostatečné.

Otázkou ale stále zůstává, proč je Hrad serveru iROZHLAS.cz nezaslal už při první žádosti o informace. Tehdy totiž prezidentská kancelář tvrdila, že další dokumenty, mimo zaslané faktury, zkrátka neexistují, což v předchozích textech odborníci kritizovali. „Jsou tady dvě varianty. Buď v prvním případě Hrad lhal a záměrně je neposkytl, nebo druhá varianta je, že ty dokumenty tehdy neexistovaly a byly ex post doplněny,“ přemýšlí Leyer.

Server iROZHLAS.cz se na to zeptal obou mluvčích Kanceláře prezidenta republiky. Ti ale na zaslané dotazy do vydání článku nereagovali.

Prohlédněte si celou smlouvu mezi Kanceláří prezidenta republiky a Advokátní kanceláří Nespala i s dodatkem z roku 2014.