Znám ho léta a změnil se. Ztratil zábrany kvůli návykovým látkám, říká Schwarzenberg o Zemanovi

Prezident Miloš Zeman se kvůli dlouhodobému užívání návykových látek změnil a přišel o zábrany. V rozhovoru s ČTK to řekl čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který zároveň Zemana kritizoval za jeho výroky při návštěvě Ruska či za jeho tvrzení, že nevede kampaň za své znovuzvolení. Jako o vhodném kandidátovi do prezidentského úřadu mluvil o bývalém velvyslanci Pavlu Fischerovi. Praha 10:42 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters/Český rozhlas

V poslední době se objevily spekulace o Zemanově zdravotním stavu a Schwarzenberg doufá v to, že to bude mít jistý vliv i na rozhodování voličů.

„Lidé by si měli uvědomit, že nejenom fyzický stav, což je očividné, je důvod k zamyšlení, ale především také jistá změna osobnosti," řekl. „Já ho znám už 20 let a on se velice změnil. Každý lékař vám potvrdí, že dlouhé používání návykových látek odstraňuje zábrany," uvedl s tím, že to považuje za velký problém.

Srovnání Ruska a Francie? Směšné

Schwarzenberg, který proti Zemanovi kandidoval na prezidenta před pěti lety, kritizoval například chování hlavy státu při současné návštěvě Ruska. „Co se tam říkalo, je bohužel trapné. Odmítnutí tlumočení s poznámkou, že čeští novináři by měli umět rusky, to bychom se přímo vraceli do roku 1969, do normalizace," řekl.

Sankce by se měly zrušit a Krym patří Rusku, prohlásil Zeman po setkání s Putinem Číst článek

Za směšné pak označil Zemanovo srovnání ekonomického významu Ruska a Francie pro české exportéry, které prezident pronesl v souvislosti s velikostí podnikatelské mise, která ho doprovází.

„On to jenom srovnává podle počtu lidí, které sám pozval do letadla. Náš export do Francie je o tolikrát vyšší než do Ruské federace, že tvrzení, že je Rusko pro nás důležitější, je směšné," řekl. Podle informací ministerstva zahraničí je Francie z hlediska objemu obchodu pro Česko čtvrtým nejdůležitějším exportním trhem, Rusko je na 13. místě.

Obdivovatelé Putinova režimu

Prezidentovy výroky v Rusku ale podle Schwarzenberga mohou Zemanovi pomoci ve snaze o znovuzvolení. „Budou ho volit jak staří přívrženci Ruska v rámci KSČM, tak noví přátelé Ruska z SPD, tak obdivovatelé Putinova režimu. Tím jistě nějaké sympatie získá. Bezčetní ruští trollové, kteří pracují v České republice, mu budou také pomáhat," řekl.

KOMENTÁŘ: Zeman veze podnikatele do Moskvy Číst článek

Hlavu státu Schwarzenberg kritizoval také za její výroky o tom, že za své znovuzvolení nepovede kampaň. Připomněl v této souvislosti Zemanovy pravidelné návštěvy jednotlivých krajů. „Je mi to líto, ale pan prezident má k pravdě odtažitý vztah, když poté, co dva roky dělal intenzivní kampaň ve všech krajích, tvrdí, že nedělá kampaň. To je opravdu směšné tvrzení," řekl.

Koho bude sám v lednu volit za prezidenta, Schwarzenberg neřekl, za kvalitního kandidáta ale označil Fischera. Připomněl, že se s ním zná ze svého působení v diplomacii. „Zajisté by to byl velice vhodný kandidát. Otázka je, jestli získá dostatečnou podporu, aby se dostal do druhého kola, ale že je to velice vhodný kandidát, o tom nebudiž pochyb," řekl Schwarzenberg.