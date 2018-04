S pokutou nesouhlasíme, ohradil se nakladatel knihy rozhovorů se Zemanem. Termín ale zřejmě nestihl

Nakladatelství Olympia se ohradilo proti pokutě za billboardy propagující knihu rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem. Ředitel Karel Hejna odmítá, že by masivní reklama byla součástí předvolební kampaně. Jenže odpor proti sankci ve výši 40 tisíc podal nejspíš pozdě. Podle Tomáše Hudečka z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí přišel totiž dva dny po termínu. Původní zpráva Praha 6:00 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vydavatel knihy rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem dostal za billboardy v době předvolební kampaně pokutu | Foto: DAN MATERNA / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Odpor přišel na úřad datovou schránkou až v pátek, to je tedy dva dny po termínu, který vypršel ve středu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz člen dohledového úřadu Tomáš Hudeček.

Nakladatelství dostalo pokutu za propagaci Zemanovy knihy. 'Šlo o masivní kampaň,' říká kontrolor Outlý Číst článek

Pokutu formou příkazu od dohledového úřadu ve výši 40 tisíc korun nakladatelství dostalo 27. března. Na podání odporu mělo osm dní, termín tak – nehledě na svátky či víkend – podle Hudečka vypršel ve středu.

S tím však Hejna nesouhlasí, podle něho se nakladatelství ohradilo včas. „Vyrozumění o pokutě jsme vyzvedli ve středu, to je den doručení, a bylo tam osm dní po dni doručení, takže to je čtvrtek. Já mám na to doručenku, a protože je to úřad státní správy, den podání do datové schránky je i den doručení,“ popsal. Proč tedy dohledový úřad zprávu obdržel až v pátek, ale Hejna nevysvětlil.

Dohledový úřad se bude tím, zda odpor proti pokutě nakonec uzná, ještě zabývat. Pak by se záležitost posuzovala ve správním řízení. Pokud však kontroloři středeční termín potvrdí, sankce bude pravomocná a nakladatel ji bude muset zaplatit.

‚Účelová propagace‘

Dohledový úřad Olympii potrestal za to, že loni na podzim, tedy v době předvolební kampaně, rozjela masivní propagaci druhého dílu sebraných rozhovorů s Milošem Zemanem. Podle kontrolorů šlo však o „zásadní pochybení“, protože reklama současně propagovala prezidentského kandidáta.

V polovině listopadu vyšla kniha rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem | Foto: Kristýna Novotná | Zdroj: Český rozhlas

Billboardy tak měly nést informaci o zadavateli a zpracovateli reklamy. Vydavatelství se navíc mělo u dohledového úřadu registrovat jako tzv. třetí osoba. Kontrolor Jan Outlý také upozornil, že by se nakladatelství navíc zřejmě nevešlo do povoleného limitu, který činil jeden milion korun.

Upozornil současně, že v březnu dané nakladatelství vydalo o Miloši Zemanovi další obdobnou knihu, srovnatelnou propagaci ale nevedlo. „I to svědčí pro názor, že v době kampaně byla ta propagace účelová,“ uvedl už dříve pro iROZHLAS.cz Outlý.

Za vedení kampaně bez registrace nakladatelství hrozila pokuta od 10 do 100 tisíc korun.

Nejvyšší pokuty Jde přitom dosud o jednu z nejvyšších pokut, kterou brněnská instituce za rok svého fungování udělila. Nejvyšší sankci zatím dostali komunisté – zaplatit museli 68 tisíc za to, že včas nezveřejnili na webu seznam svých sponzorů kampaně. Pokuty ve výši 55 tisíc pak za stejný prohřešek dostala pětice dalších parlamentních stran – hnutí ANO, Piráti, lidovci, TOP 09 a STAN. Sankce 45 tisíc korun pak dopadla i na SPD Tomia Okamury za nezákonné transakce na volebním účtu.