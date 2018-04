Nakladatelství dostalo pokutu za propagaci Zemanovy knihy. 'Šlo o masivní kampaň,' říká kontrolor Outlý

Za billboardy propagující knihu rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem v době předvolební kampaně dostalo nakladatelství Olympia pokutu. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil ředitel Karel Hejna. Sankci ve výši 40 tisíc korun udělil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, podle něho šlo o masivní kampaň včetně propagace prezidentského kandidáta. Původní zpráva Praha/Brno 13:00 2. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vydavatel knihy rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem dostal za billboardy v době předvolební kampaně pokutu | Foto: DAN MATERNA / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ano, přišlo nám to,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ředitel a spolumajitel Olympie Karel Hejna s tím, že jde o pokutu ve výši 40 tisíc korun. Nakladatelství podle něj nyní zváží, zda se bude proti sankci bránit.

Odmítá však, že by propagace knihy byla součástí předvolební kampaně. „Pořád si myslím, že to není pravda. To by nás museli pokutovat i za předcházející billboard. Ty dva se od sebe zas tak nelišily. Takže zvažujeme, že se odvoláme,“ doplnil Hejna.

První díl sebraných rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem vyšel v roce 2016. Druhá část se na pultech knihkupectví objevila loni na podzim, tedy v době předvolení kampaně. Publikaci navíc doprovázela masivní billboardová propagace po celém Česku.

Úřad pro dohled nad stranami už dříve avizoval, že považuje reklamu za hraniční a že by náklady měl prezident vykázat na svém transparentním účtu jako součást výdajů na kampaň. To ale Pražský hrad odmítl, s propagací nakladatele prý neměl nic společného.

Na tom mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček trvá i dnes.: „Přístup tohoto úřadu považuji od počátku za mimořádně podivný a osobně se domnívám, že je politicky motivovaný. Připomínám, že publikace ‚Dokážeme si vládnout sami‘ organicky navázala na předchozí počin ‚Tato země je naše‘.“

Masivní reklama přes limit

„Zhruba třetinu plochy zabíral oficiální portrét Miloše Zemana, totožný například s fotografií používanou spolkem jeho přátel ve volební kampani. Tím billboard Zemana jako kandidáta propagoval a evokoval podobu s kampaní dalších kandidátů. Výrazný nápis Kniha prezidenta Zemana, když přitom on nebyl autorem knihy, doplnil celkový kontext, kvůli kterému úřad dospěl k názoru, že ve skutečnosti šlo o volební kampaň. Pokud by tyto prvky billboardy neobsahovaly, nebyl by důvod považovat je za volební propagaci. Navíc v teď březnu vyšla u stejného vydavatelství obdobná kniha, má stejného autora, je také o Miloši Zemanovi, přitom žádnou ani zdaleka srovnatelnou propagaci nezaznamenáváme. I to svědčí pro názor, že v době kampaně byla ta propagace účelová.“ Jan Outlý (dohledový úřad)

Dohledový úřad však celou věc prověřil a usnesl se, že nakladatel pochybil. „Usoudili jsme, že následek přestupku byl závažný, protože vydavatelství vedlo masivní propagaci knihy, která v sobě zahrnovala i propagaci kandidáta Zemana,“ uvedl redakci kontrolor Jan Outlý.

Billboardy tak měly nést informaci o zadavateli a zpracovateli reklamy. Vydavatelství se navíc mělo u dohledového úřadu registrovat jako tzv. třetí osoba. „Je víc než pravděpodobné, že náklady na billboardovou kampaň o hodně překročily limit, který by vydavatelství mělo, kdyby se řádně registrovalo jako třetí osoba. Což by byl jeden milion korun,“ popsal dále.

Outlý navíc upozorňuje, že dohledový úřad ve výši pokuty zohlednil to, že porušení pravidel kampaně nebylo dosud sankcionováno. „Museli jsme na druhou stranu zohlednit i fakt, že jde o novou právní úpravu a zatím neexistuje soudní judikatura řešící propojení propagace určitého produktu a volební kampaně,“ doplnil.

Za vedení kampaně bez registrace nakladatelství hrozila pokuta od 10 do 100 tisíc korun. Na podání odporu proti pokutě formou příkazu má nakladatelství Olympia osm dní. Pokud tak učiní, kontrolní orgán posuzuje věc v klasickém správním řízení.

Nejvyšší pokuty Jde přitom dosud o jednu z nejvyšších pokut, kterou brněnská instituce za rok svého fungování udělila. Nejvyšší sankci zatím dostali komunisté – zaplatit museli 68 tisíc za to, že včas nezveřejnili na webu seznam svých sponzorů kampaně. Pokuty ve výši 55 tisíc pak za stejný prohřešek dostala pětice dalších parlamentních stran – hnutí ANO, Piráti, lidovci, TOP 09 a STAN. Sankce 45 tisíc korun pak dopadla i na SPD Tomia Okamury za nezákonné transakce na volebním účtu.