Vydržte, epidemie ustupuje, apeluje prezident Zeman na Česko. Podporuje udržení restriktivních opatření

Prezident Miloš Zeman je pro pokračování současného restriktivního způsobu boje s epidemií nového typu koronaviru v České republice. Neosvědčil se totiž podle něj liberálnější přístup, který k šíření nemoci covid-19 zaujaly některé jiné země, například Švédsko, řekl Zeman v pořadu Partie televize Prima. Zatímco ve státech s volnějším pojetím epidemie sílí, v Česku ustupuje, uvedl. Praha 11:42 12. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Náš plán by měl být pokračovat v tom, co se tady úspěšně dělá, protože už dnes víme, že ta epidemie ustupuje,“ uvedl Zeman. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal.

Připravujeme podrobnosti.