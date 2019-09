‚Stát vedený válečnými zločinci.‘ Prezident Zeman chce, ať Česko přestane uznávat samostatné Kosovo

Prezident Miloš Zeman bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Zeman to ve středu uvedl na tiskové konferenci po setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem, kde naznačil, že on takovou možnost podporuje. Zároveň český prezident ke Kosovu dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států. Bělehrad 12:45 11. 9. 2019 (Aktualizováno: 13:22 11. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman se svým srbským protějškem Aleksandarem Vucićem | Foto: Darko Vojinovic | Zdroj: ČTK/AP

„Až teď budeme mít – a to je asi tak za měsíc – poradu nejvyšších ústavních činitelů, tak se zeptám, zda by bylo možné, aby se toto udělalo (odvolání uznání Kosova samostatným státem - pozn. red.),“ citoval Radiožurnál Zemana.

Prezident se domnívá, že bude mít podporu. „Jsem rád, že pan ministr Lubomír Metnar už prohlásil, že je chyba, že byla uznáno Kosovo. Ten asi bude na mé straně. Jak to bude na straně druhé, to se za ten měsíc uvidí,“ dodal.

Podle prezidenta Zemana nepatří Kosovo do společenství demokratických zemí. „Haagský tribunál nedávno vydal zprávu, ve které vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. A myslím, že kosovský premiér (Ramush Haradinaj - pozn. red.) na to konto rezignoval. Dovolte mi vyjádřit, byť osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických zemí,“ řekl.

Kosovo podle informací ČTK z diplomatických zdrojů odvolalo po Zemanových výrocích účast na čtvrtečním summitu V4 a zemí západního Balkánu v Praze.

‚Nemám rád Kosovo‘

Zeman již po příletu do Bělehradu Vučićovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Také televizi Barrandov před odletem řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát.

Podle ředitele Diplomatické akademie a bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) by si podobné výroky měl Miloš Zeman odpustit. „Hlava státu má respektovat rozhodnutí vlastní republiky – Kosovo jsme uznali jako suverénní stát a máme s ním diplomatické vztahy,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Míní, že i když je Kosovo stát, který nemá uznání od celého mezinárodního společenství, do výbavy prezidenta parlamentní republiky podobná prohlášení prostě nepatří. „Přestože komentáře hlavy státu, které jsou v rozporu se zahraniční politikou země, budí pozornost (a výroky prezidenta se citují a čtou), velmi důležité – ba důležitější – je to, co dělá vláda,“ dodal Svoboda.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.