'Já se vrátím a se mnou přijde zákon,' zakončil Zeman tour po krajích. Že jde o kampaň, odmítá

Smích, potlesk a dokonce i pláč. V takovém duchu se nesla návštěva prezidenta Miloše Zemana v jihomoravských Letovicích. Šlo o jeho poslední zastávku v rámci turné po krajích před lednovými volbami. Jaká byla atmosféra v průběhu celého dne a jde o kampaň, jak tvrdí jeho kritici? Reportáž Letovice 10:22 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na návštěvě v sídle Zetoru dostal červenou bundu s logem firmy | Foto: ČTK/Šálek Václav | Zdroj: ČTK

„Prostudoval jsem si podrobně historii Letovic. Nejdříve vás vypálili Tataři, pak vás zničila husitská vojska, ve třetí fázi přišli Švédové a teď jsem tady já. Ale nebojte, nic se vám nestane, ani svojí pověstnou hůlku tady nemám,“ uvozuje prezident Miloš Zeman své vystoupení před občany Letovic.

Přehledně: devět mužů, kteří se utkají o Pražský hrad Číst článek

Do městečka, ležícího necelou hodinu cesty od Brna, dorazil v pátek po poledni. Nejdříve se sešel se starostou a vybranými zastupiteli, které doplnili i někteří místní podnikatelé. Po oficiální části návštěvy následovala debata s občany.

„Jsem tady potřetí, přijedu počtvrté a se mnou přijde zákon. Proto neříkám sbohem, ale na shledanou,“ pravil prezident.

Finální den jeho návštěvy Jihomoravského kraje ale začal o něco dříve. Dopoledne se stihl podívat do brněnského sídla výrobce traktorů Zetor. Před týdnem pro vedení firmy v Rusku dojednal obchod za půl miliardy eur, nyní od manažerů dostal kromě „zetorské“ červené bundy také obraz se svou podobiznou za volantem traktoru. Vraťme se ale do Letovic.

Nadšený dav

Na Masarykově náměstí v centru města na prezidenta s předstihem čekal dav nadšených zvědavců. „Přišli jsme se podívat. Jsme rádi, že sem přijel,“ líčí pro iROZHLAS.cz mladý pár. „Vedl si dobře, prospělo to českému národu, byli tady horší,“ dodává dvojice.

Na pódium Miloš Zeman přichází krátce po jedné odpoledne. Zatímco se ozývá potlesk, ochranka výhled na prezidenta zakrývá, dokud se neusadí. Svou přednášku začíná pochvalou na účet města kvůli přebytkovému rozpočtu.

Pohlednice z portrétem Miloše Zemana byly v Letovicích nedostatkové zboží | Foto: Kristýna Novotná | Zdroj: Český rozhlas

„Přemýšlel jsem, jak je to možné a pak mi to došlo. Když jsem si u pana starosty šel do takového kumbálku zakouřit, tak pan starosta dokázal 'pumpnout' pana hejtmana o 200 tisíc na Diakonii pro postižené děti, pak dokázal 'pumpnout' mě, aby letovické děti navštívily jak Lány, tak Pražský hrad. A pak se domáhal účasti na podnikatelské misi. Kdybychom tam byli ještě o pět minut déle, tak by si řekl o ministra. Já totiž budu ministry přijímat příští týden v Lánech,“ líčil Zeman.

Následovala debata s občany. Jeden z první dotazů mířil na Demokratický blok, který pro potřeby ustavující schůze Poslanecké sněmovny vytvořily ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. „Jeden jezdí s podnikatelskou misí a pomáhá českým exportérům, druhý zakládá Demokratický blok, posuďte sami, co je užitečnější,“ glosoval prezident s odkazem na svou cestu do Ruska.

„Jsem tady potřetí, přijedu počtvrté a se mnou přijde zákon. Proto neříkám sbohem, ale na shledanou.“ prezident Miloš Zeman (Letovice)

Na to navázal další z místních, který mu za jeho aktivity poděkoval. A v jeho případě došlo i na slzy. Stejně jako v předchozích městech diskusi završilo prezidentovo vlastní referendum.

„Jste pro předčasné volby? A kdo proti?“ vyzval napodruhé shromážděné a odpovědí mu byl les plný zvednutých rukou. „Jsem rád, že máme stejný názor,“ poznamenal.

Nevyřčené otázky

Na letovickém pódiu vydržel Zeman zhruba půl hodiny, i tak si posléze místní stěžovali. „Bylo to dost krátké, měla jsem důležité dotazy, na které vůbec nedošlo,“ nastínila místní seniorka a členka domobrany (celý rozhovor si můžete poslechnout v postranním BOXU). Do Letovic přitom Miloš Zeman zavítal už potřetí, ovšem poprvé jako hlava státu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor se seniorkou a členkou domobrany z Letovic.

Shromáždění na letovickém náměstí zakončil Zeman podpisem pamětních listů města. „Chtěl jsem vám velkým gestem vrátit vaši tužku, ale tužka nepíše. Jelikož nepíše a vy dáte prezidentovi podepsat hned tři dokumenty tužkou, která nepíše, snížím váš inventář tužek tím, že ho vyhodím. Hop, a tužka je pryč,“ zavtipkoval prezident a hodil nepíšící propisku svému mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi.

Vtipem ovšem „sršel“ Zeman během celého setkání a lidé ho za to odměnili nekritickým smíchem i potleskem.

Celý záznam z debaty v Letovicích můžete zhlédnout v následujícím příspěvku:

Na rozdíl od výjezdu do Olomouckého kraje zkraje listopadu se cesta na jižní Moravu obešla bez „incidentů“. Naopak. Už zrána u výrobny Zetoru v Brně vedle hloučku novinářů čekali dva jeho příznivci, jeden z nich pak měl v ruce zelenou „kartu“.

„Zemana podporuji až v posledních letech. Líbí se mi, co dělá pro národ. Je potřeba být v opozici sluníčkářům a on jediný to dokáže,“ popisuje mladší z dvojice mužů.

Boskovická kavárna

Ani v Letovicích na prezidenta Zemana nedali dopustit. Možní odpůrci se našli až v podzámčí v Boskovicích, kde Zeman na místním zámečku zakončil svůj výjezd. „Já si o něm myslím své,“ říká místní kavárnice. „Nelíbí se mi, jak se chová na Hradě. Takhle to dopadá, když lidi volí přímo,“ připojuje se jedna ze zákaznic. „I když teď, kdyby volili prezidenta politici, tak by to stejně nebylo lepší.“

Návštěvou Boskovic (kde novináře během tiskové konference v narážce na spekulace o svém zdraví vyzval k „sáhnutí“ na svou nohu) zakončil prezident Zeman svou pětiletou tour po krajích. Za svůj mandát podnikl přes padesátku výprav. Veřejný rozpočet jeho návštěvy podle Lidových novin vyšly na 19 milionů korun.

Fotogalerie (12)







Poslední cesta na jižní Moravu letos na jaře stála kraj na 700 tisíc korun. Aktuální výdaje ještě nejsou spočítané, tentokrát by to mohlo být výrazně méně. Vedení kraje totiž nově hradí cestu jen prezidentskému páru a nejbližším spolupracovníkům.

V případě Letovic pak byly náklady minimální, jak alespoň tvrdí místní starosta Vladimír Stejskal z ODS. „Na občerstvení nám přispěla část zastupitelů a podnikatelů, tak jsme akorát zakoupili ovoce, vodu na pití a udělalo se kafe. Ostatní věci, které jsme měli - jako koláčky -, jsme dostali od darem,“ popsal.

Zemanova (ne)kampaň

V září přitom oficiálně odstartovala kampaň před volbou prezidenta, v níž Miloš Zeman svůj post obhajuje. Od této doby se stihl podívat do Ústeckého, Plzeňského i Olomouckého kraje. A ačkoli tvrdí, že kampaň nedělá a odmítl se i účastnit předvolebních debat kandidátů, na cestách měl prostoru k sebeprezentaci dost.

Kampaň by to byla, kdyby řekl 'volte mě', zastává se prezidenta ústavní právník Gerloch Číst článek

I proto hlídači předvolebních kampani jeho mítinky s občany zmonitorovali, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdil člen vedení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí František Sivera.

„V době volební kampaně monitorujeme jeho mítinky s občany a vyhodnocujeme je,“ řekl.

Kontrolní orgán už dříve ve svém stanovisku uvedl, že prezident Zeman by měl setkání v krajích vykazovat ve výdajích na kampaň, a to jako bezúplatné plnění. Ten to však odmítl.

Během výjezdů současně prezidentův tým nabízí pohlednice se Zemanovým portrétem. Hrad si jich nechal natisknout celkem 70 tisíc. V Letovicích se rozebraly ještě před prezidentovým vystoupením. I tyto materiály mohou přitom být podle Sivery v době kampaně problematické.

„Jednou z forem propagace je rozdávání fotografií na veřejných mítincích. Zákon nijak nezohledňuje a tím ani nevyjímá z uvedeného vymezení osobu kandidáta, která je v době kampaně ve veřejné funkci,“ pokračoval kontrolor.

Propagace nakladatele

V polovině listopadu navíc vyšla v nakladatelství Olympia kniha rozhovorů s prezidentem, kterou doprovází masivní reklamní kampaň. Úřad proto začal řešit, zda by prezident neměl billboardovou kampaň také vykázat na svém transparentním účtu.

V polovině listopadu vyšla kniha rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem | Foto: Kristýna Novotná | Zdroj: Český rozhlas

Hrad se ale ohradil, že s propagací nakladatele nemá nic společného. „Propagace nové knihy je plně věcí nakladatelství,“ reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v SMS na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda s týmem prezidenta nakladatel propagační kampaň předem konzultoval. „Tohle opravdu neřeším,“ doplnil.

I tak je však předmětem zájmů brněnských kontrolorů. „Propagaci uvedené knihy a jejího autora analyzujeme a prověřujeme. Uvedený způsob propagace v době volební kampaně není zcela obvyklý,“ doplnil Sivera.

Pokud by nakonec úřad vyhodnotil, že skutečně šlo o součást předvolební kampaně, pochybení by tak zřejmě šlo na vrub nakladatele Karla Hejny. Ten to ale odmítá: „Kniha je výhradně naším edičním počinem a její vydání ani kampaň není spojena s Kanceláří prezidenta republiky, ani jím samým.“

Rozhovor se starostou Letovic Vladimírem Stejskalem z ODS. Jak organizačně náročná pro vás byla návštěva prezidenta?

Organizačně náročné to nebylo, jezdí nám sem zahraniční delegace. Je pravda, že pan prezident tu nebyl poprvé. Když je na úřadě dobrý kolektiv, tak se dá zvládnout všechno. Podíleli jste se na jeho návštěvě i finančně?

Podíleli jsme se finančně, ale velmi málo. Na občerstvení nám přispěla část zastupitelů a podnikatelů, tak jsme akorát zakoupili ovoce, vodu na pití a udělalo se kafe. Ostatní věci, které jsme měli, jako koláčky, jsme dostali od darem. Zazněly ze strany týmu prezidenta nějaké speciální požadavky?

Ne, jenom vodu a ovoce pro pana prezidenta. Uvítali jste návštěvu prezidenta v Letovicích?

Tak proč bychom ji neuvítali? Je to poprvé co tu pan prezident byl ve své funkci. Je to prezident zvolený občany České republiky, tak si myslím, že pro občana každého města by měla být čest, že tam pan prezident přijede. Prezident Miloš Zeman je kritizován, že si během cest po krajích dělá vlastní kampaň z veřejných rozpočtů. Vnímáte to stejně?

Myslím, že jste se dnes zúčastnila setkání s občany, byl to volební mítink? Mně přišlo, že to nevypadalo jako volební mítink. Povykládal si s občany. Měl jsem tu čest s ním sedět mezi čtyřma očima, bavili jsme se o ledasčems, neřešili jsme vůbec politiku, i v zasedací místnosti, jak jsem říkal, byli někteří zastupitelé a podnikatelé, zase se neřešila politika, řešili se normální běžné věci a myslím, že to bylo na pohodu. Já jsem dostala od hasičů podobiznu Miloše Zemana, rozdávání těchto letáků bylo organizované městem?

Ne. Takže to zajišťoval prezidentův tým?

Toto přijelo s prezidentem.