Radní Lang se omluvil za výroky o prezidentu Zemanovi. Straníci už ho nechtějí vyloučit z ODS

Radní ODS Martin Lang z Jesenice u Prahy rezignoval po kritice na post předsedy místního sdružení. Zároveň se omluvil za své výroky proti prezidentu Miloši Zemanovi s tím, že šlo o nadsázku. Lang na svém facebooku mimo jiné napsal, že Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho podřezat. Podle místopředsedy jesenické ODS už nyní Langovi nehrozí vyloučení ze strany. Langovým výrokem se podle posledních informací zabývají také pražští policisté. Aktualizováno Praha 7:06 22. 5. 2019 (Aktualizováno: 7:26 22. 5. 2019)

„Martin Lang, dosavadní předseda Místního sdružení ODS Jesenice, se na Radě MS vzdal funkce předsedy,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Martin Kuruc, místopředseda místního sdružení ODS Jesenice.

„Sdělil, že se omlouvá za své výroky vůči prezidentu republiky obsažené v příspěvku na facebooku,“ dodal s tím, že podle Langa šlo o nadsázku, kterou používá i prezident.

„Nicméně vnímá, že se jedná o výroky zcela nepatřičné a neakceptovatelné, které nepatří do civilizované diskuse o věcech veřejných,“ citoval Kuruc oficiální prohlášení jesenické ODS, která se již dříve od Langova příspěvku na sociální síti facebook distancovala.

Podle Kuruce už tak nyní Langovi nehrozí vyloučení ze strany. „Pan Lang splnil požadavky rady, návrh na vyloučení tedy není na poradu dne,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Lang přitom ještě v pondělním rozhovoru pro Deník N omluvu nepřímo odmítl. „Pokud bych se za něco měl omlouvat, tak možná pouze svým blízkým. Ty jsem vystavil příliš velkému tlaku,“ prohlásil.

„Bylo to adekvátní i vzhledem k tomu, co prezident dlouhodobě dělá. Když vzbuzuje xenofobní tendence a vyhrožuje všem občanům, kteří by si dovolili podat žalobu proti státu, že s nimi bude zatočeno, tak mi to hodně zavání bolševickým režimem,“ tvrdil v pondělí pro Deník N.

Nabádání k vraždě prezidenta Zemana

Radní ODS z Jesenice u Prahy Martin Lang na sociálních sítích koncem dubna prezidenta označil za morální zrůdu kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi.

V příspěvku na facebooku plném vulgarismů, který je již smazán, nabádal také k zavraždění prezidenta. „Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho podřezat jako svi**,“ napsal. O Langově výlevu na adresu poslanců a prezidenta pak v polovině května informoval server Náš region.

A pražská policie už příspěvek podle posledních informací prověřuje. „Mohu potvrdit, že se případem zabýváme a momentálně jej prošetřujeme pro podezření z trestného činu vyhrožování násilím proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,“ uvedl v pondělí pro Deník N mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Podle vyjádření mluvčího Pražského hradu Jiřího Ovčáčka je příspěvek Langa jednoznačně případem pro orgány činné v trestním řízení.

Od Langových slov se už dříve distancoval jak šéf ODS Petr Fiala, tak předseda středočeské ODS Jan Skopeček. Ten uvedl, že pro „takový nechutný projev“ nemá jakoukoliv omluvu.

„Přestože s panem prezidentem Zemanem v lecčem zásadně nesouhlasíme, chtěl bych ho ubezpečit, že členové středočeské ODS jsou slušní lidé a inkriminovaný příspěvek je ojedinělým, odsouzeníhodným excesem,“ prohlásil Skopeček.