Ani šilink pro českojazyčnou školu, opřel se Zeman do exprimátora Vídně. Podporu ale dostávala

Prezident Miloš Zeman kritizoval v úterý bývalého vídeňského primátora Michaela Häupla. Vadilo mu, že Häupl podle něj nedal českojazyčné škole Komenského ve Vídni „ani šilink". Škola ale ve středu Zemanovu kritiku vyvrátila. Pro rakouský server deníku Der Standard uvedla, že peníze dostávala. Dokumenty Vídeň 17:06 3. dubna 2019

„Pane primátore Häuple, podal jsem Vám ruku, dal jsem Vám vysoké české vyznamenání a myslím si, že Vašich 24 let v čele Vídně bylo tomuto městu velice prospěšných, nicméně musím konstatovat, že podle informací, které jsem dostal, Vídeň nedala škole Komenského ani šilink. Takže za to Vám tleskat nebudu,“ prohlásil v úterý při setkání s krajany prezident Miloš Zeman, který je na oficiální návštěvě Rakouska.

„Já bych vám, pane exprimátore, chtěl říci, že by bylo velmi dobré, kdybyste alespoň svému nástupci v čele vídeňské radnice doporučil, aby financoval tuto Komenského školu jako výraz přátelství a spolupráce mezi našimi národy tak, jako ji financuje kromě jiného například Jihomoravský kraj, jehož hejtman zítra přijede na naše setkání,“ dodal.

Česko-rakouská škola Komenského ve Vídni ale Zemanovu kritiku Häupla ve středu vyvrátila. Pro rakouský server deníku Der Standard uvedla, že peníze dostávala.

Reakce Hradu

„Abych velmi rychle zchladil vzrušená a radostí zrůžovělá česká média. Informaci o financování české školy ve Vídni poskytla panu prezidentovi česká velvyslankyně,“ upřesnil později na twitteru mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková pak Deníku N sdělila, že před setkáním s krajany prezidentu Zemanovi řekla, že česká škola nedostává od Vídně žádný stálý příspěvek.

„Pak jsme upřesnili, že Vídeň dala peníze na výstavbu tělocvičny,“ uvedla dále Červenková. Šlo podle ní o milion eur. Peníze prý škola od Vídně dostala před pěti nebo šesti lety. „Žádný stálý příspěvek nedávají,“ dodala.

Zeman si za svůj projev ke krajanům vysloužil od části české opozice kritiku. Představitelé ODS, KDU-ČSL a STAN hovořili o smutném obrázku a o chybějící moudrosti a vyjadřovali naději, že si projevu nevšimnou rakouská média.

„Pokud je pravda, že Miloš Zeman při návštěvě Rakouska skutečně lhal, je to velká mezinárodní ostuda a na místě je omluva. Prezident by se měl k celé události postavit jako chlap a nesvalovat vinu za své výroky na někoho jiného, jak to ostatně udělal bohužel už několikrát,“ uvedl například na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.