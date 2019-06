Hamáček: Prezident kategoricky nevyloučil jmenování Šmardy místo Staňka. Chce dál vyjednávat

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček hovořil s prezidentem Milošem Zemanem o kandidátovi ČSSD na ministra kultury Michalu Šmardovi. Zeman podle něj kategoricky nevyloučil jeho jmenování, chce dál vyjednávat. Hamáček to ve středu řekl novinářům po zasedání poslaneckého klubu s tím, že se nic nemění na tom, že ČSSD podpoří vládu při hlasování o nedůvěře. Praha 13:11 26. 6. 2019 (Aktualizováno: 13:36 26. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček a Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O situaci jednal Hamáček i s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Uvedl, že jednou z variant dalšího postupu v případě nejmenování Šmardy je ústavní žaloba. Tu by ale podle něj měl podat premiér.

Hamáček je připraven za Zemanem jet podle termínu, který prezident navrhne.

Hamáček konečně promluvil: CSSD trvá na dodržování Ústavy, prezident chce o věci jednat, Smardu prý kategoricky neodmítl. Vyřešeno chce mít vše do konce června @iROZHLAScz pic.twitter.com/SJbQIQjG9P — Kristýna Guryčová (@gurycovakris) June 26, 2019

„Jsme připraveni, jak pan premiér, tak já, s panem prezidentem jednat. Já jsem připraven pro to udělat maximum, klidně dnes za panem prezidentem zajet,“ řekl ve středu Hamáček s tím, že prezident by měl jednat co nejrychleji.

Sociální demokraté trvají na tom, že situace na ministerstvu kultury se má vyřešit do neděle 30. června. Pokud se tak nestane, svolá ČSSD mimořádné jednání předsednictva, které rozhodne o dalším postupu.

„Pokud by se to nevyřešilo v termínu, který pokládám za optimální, tak by následovalo další jednání předsednictva strany,“ reagoval Hamáček na dotaz, zda by pak ČSSD z vlády odešla.

„Z mého pohledu řešení situace je, že Antonín Staněk v souladu s ústavou bude odvolán a bude jmenován Michal Šmarda tak, jak to předpokládá koaliční smlouva,“ řekl Hamáček.

Ústava

Podle ústavy by se tak mělo stát bez zbytečného odkladu, doplnil. „Za sociální demokracii trváme na tom, že má být Ústava dodržována,“ dodal vicepremiér.

Staněk podal po protestech v kulturní obci demisi, Zeman ji ale odmítl přijmout a premiéru Babišovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení. Návrh na ministrovo odvolání poté prezidentovi poslal premiér. Podle Ústavy musí Zeman takovému požadavku vyhovět. Ústava mu ale nestanovuje žádný termín, dokdy tak musí učinit.

Sociální demokraté po pátečním jednání svého širšího vedení podmínili setrvání v koaliční vládě mimo jiné výměnou na ministerstvu. Hamáček dnes uvedl, že platí, že ČSSD bude proti opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. „My jsme jasně řekli, že pokud platí koaliční smlouva, sociální demokracie bude hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry,“ poznamenal.

Náhrada Staňka

Šmarda by měl nahradit ministra Antonína Staňka (ČSSD). Na jmenování Šmardy ČSSD čeká od konce května. Jeho odvolání na žádost sociální demokracie navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), Zeman návrhu s odkazem na to, že mu Ústava nestanovuje žádnou lhůtu, zatím nevyhověl. Staňkovu rezignaci předtím odmítl.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček už dříve uvedl, že očekává, že Zeman po jednání se Šmardou oznámí konkrétní termín, kdy odvolá dosavadního ministra Antonína Staňka (oba ČSSD).

Prezident se sešel se Šmardou v úterý během jeho oficiální návštěvy Vysočiny. Schůzku v penzionu Rytířsko na Jihlavsku ani jeden z jejích účastníků nekomentoval. Šmarda pouze uvedl, že výsledek sdělí po dohodě s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Hrad podle České televize plánuje vyjádření zřejmě až na čtvrteční zakončení oficiální návštěvy prezidenta na Vysočině.