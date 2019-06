Prezident by měl podle více než třetiny lidí s výměnou ministra kultury počkat na vyjasnění situace

Prezident Miloš Zeman by podle 36 procent lidí měl s výměnou na postu ministra kultury počkat na vyjasnění situace. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro Český rozhlas tento týden vypracovala agentura Median na vzorku více než tisíce respondentů. ČSSD žádá odvolání svého dosavadního ministra Antonína Staňka, kterého by měl vystřídat místopředseda strany Michal Šmarda.

