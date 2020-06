Soud plánuje v říjnu vyslechnout Zemana kvůli Mostecké uhelné. Případ rozdělil do dvou větví

Výslech prezidenta Miloše Zemana v trestní kauze Mostecké uhelné společnosti chce soud uskutečnit v říjnu. Na pondělním jednání to uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Silvie Slepičková. Původně Zemana plánovala vyslechnout prostřednictvím videokonference v dubnu a poté tuto středu, hlavní líčení ale v obou případech zkomplikovala koronavirová situace. Praha 16:09 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výslech prezidenta Miloše Zemana v trestní kauze Mostecké uhelné společnosti chce soud uskutečnit v říjnu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zeman se má jako svědek vyjádřit k okolnostem prodeje státního podílu v Mostecké uhelné, který v roce 1999 schválila jeho tehdejší vláda. Slepičková v pondělí podotkla, že prezidentská kancelář vyšla soudu v obou předchozích termínech vstříc. Věří proto, že se videokonferenci se Zemanem podaří domluvit i na podzimní termíny hlavního líčení, které se mají uskutečnit v týdnu od 12. do 16. října.

K soudu se v pondělí z někdejších manažerů Mostecké uhelné dostavil jen Antonio Koláček. Ostatní obžalovaní – tedy Jiří Diviš, Marek Čmejla, Oldřich Klimecký a bývalý náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora – se soudkyni omluvili. Diviš, který má české i švýcarské občanství, minulý týden avizoval, že se nezvládne dopravit z Curychu do Česka kvůli koronavirovým omezením. Zároveň ale trval na tom, že chce být na jednání přítomen osobně.

Soud ověřil na letišti a velvyslanectví, že Diviš měl pravdu, když poukazoval na to, že první let z Curychu do Prahy se uskuteční až 5. června a že hranice by se měly otevřít o deset dní později. Jeho advokát zároveň uvedl, že čtyřiašedesátiletý Diviš by ve svém zdravotním stavu jen obtížně zvládl osmihodinovou cestu autem a že doprava letadlem je proto jedinou možnou alternativou.

Rozdělení případu

Slepičková v pondělí proto Divišovu část kauzy vyloučila z hlavní větve případu k samostatnému projednání, což se týká i Čmejly, jemuž soud nedokázal doručit předvolání k pondělnímu jednání, a Sýkory, kterému nedorazil obhájce. Podle soudkyně jde nicméně jen o procesní postup a soud předpokládá, že při srpnových termínech hlavního líčení spojí obě části kauzy znovu dohromady.

Obžaloba tvrdí, že Koláček, Diviš, Klimecký a Čmejla utajeně získali kontrolu nad nadpoloviční většinou akcií Mostecké uhelné. Poté údajně záměrně vyčkali, až cena akcií firmy klesla, a poté od státu koupili jeho 46procentní podíl v uhelné společnosti přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu.

Podle obžaloby zaplatila Investenergy za podíl penězi, které pocházely přímo z Mostecké uhelné, odkud je předtím pětice obžalovaných vyvedla. Manažeři tak podle státního zástupce způsobili státu škodu nejméně 3,2 miliardy korun.

Všichni obžalovaní vinu odmítají. Navíc argumentují tím, že v souvislosti s Mosteckou uhelnou už byli odsouzeni ve Švýcarsku za totožné skutky. Krausovu část obžaloby vyloučil český soud již dříve k samostatnému řízení a následně jeho stíhání zastavil, protože manažer nastoupil kvůli Mostecké uhelné do švýcarského vězení.