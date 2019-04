Zaplatí čínské firmy část D3? Zeman má v zahraničí jednat i o stavbě dálnice mezi Prahou a Táborem

Čínské firmy by mohly postavit část dálnice mezi Prahou a Táborem, při návštěvě Číny bude prezident Miloš Zeman jednat mimo jiné právě o tomto, zjistil Radiožurnál. Čínské společnosti by dálnici mohly i zaplatit – stát by jim pak peníze postupně vracel. Prezident se ve čtvrtek setká například se zástupci vedení Bank of China a společnosti CITIC. Podle kancléře by během návštěvy měla být podepsána memoranda o miliardových čínských investicích.

