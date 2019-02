Rektoři podpořili Univerzitu Karlovu ve sporu s prezidentem o nejmenování Ošťádala a Fajta profesory

Česká konference rektorů podpořila Univerzitu Karlovu ve sporu s prezidentem Milošem Zemanem, který se opětovně rozhodl nejmenovat fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory. Univerzita tento týden podala k Městskému soudu v Praze dvě správní žaloby. Prezident podle mínění pražské univerzity porušil pravidla pro jmenování profesorů a zasáhl do akademických svobod. Brno 15:51 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fyzik Ivan Ošťádal (vlevo) a umělecký historik Jiří Fajt | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

O podpoře Univerzity Karlovy jednali rektoři ve čtvrtek v Brně. Představitelé vysokých škol chtěli podle místopředsedy konference Mikuláše Beka dát najevo, že Univerzita Karlova není se svým postojem osamocená. Jde o stanovisko vysokých škol jako celku, uvedl.

„Česká konference rektorů odmítá zasahování do autonomie vysokých škol a nerespektování zákonného postupu,“ odhlasovali si ve čtvrtek rektoři.

„Jádro toho všeho je to, zda má prezident právo vstupovat do hodnocení ať už etického, nebo vědeckého profilu těch uchazečů. My jsme přesvědčení, že je to úkolem kolektivních univerzitních orgánů a prezident do toho vstupovat nemá,“ uvedl Bek.

Na soud se společně s univerzitou obrátili i Fajt s Ošťádalem. Spor o nejmenování profesorů se táhne už od roku 2015. Zeman musel na základě loňského rozsudku rozhodnout znovu, názor však nezměnil.

Univerzita podle něj nevedla řízení o jmenování řádně. U Fajta údajně přešla to, že předložil nepravdivé informace, u Ošťádala zase nesoulad jeho styků s StB a etického kodexu školy.

Jirák do Rady ČRo

Konference rektorů se vyslovila také pro navýšení rozpočtu vysokých škol na rok 2020 o 1,5 miliardy korun oproti letošku. Výhled rozpočtu na příští rok počítá s navýšením o 0,8 miliardy.

„Je to částka, která je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu, abychom mohli držet krok s regionálním školstvím, kde byl výrazný růst, tak, aby naši odborní asistenti a lektoři měli srovnatelné podmínky, je to částka nedostatečná,“ uvedl Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Rektoři se také shodli na podpoře kandidatury mediálního vědce Jana Jiráka do Rady Českého rozhlasu a připojili se k proevropské iniciativě rakouské konference rektorů.

„Univerzity ve střední Evropě a okolních státech cítí obavy, že existuje možnost ingenerce státu do svobodného rozhodování univerzit, do autonomie, je potřeba těmto tendencím čelit, také s ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu a nebezpečí většího vlivu populistických a nacionalistických stran,“ řekl rektor Akademie múzických umění Jan Hančil.