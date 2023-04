Zemanovy úvahy o spiknutí patří spíš na psychiatrii, mohou být symptomem nemoci, říká neurolog Payne

Odborník na bioetiku označil útoky exprezidenta Miloše Zemana na jeho ošetřující lékaře z Ústřední vojenské nemocnice za „bizarní“. „Je naprosto namístě, že senátor Miloš Vystrčil (ODS) vyšel s iniciativou odebrat prezidentovi některé pravomoci,“ hodnotí v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Jan Payne, neurolog, doktor filozofie a vedoucí Centra pro bioetiku při ústavu humanitních studií v lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 11:00 18. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exprezident Miloš Zeman | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Nakolik vážná jsou z vašeho hlediska obvinění bývalého prezidenta Miloše Zemana vůči lékařům?

Osobně bych řekl, že jsou poměrně dost vážná v tom, že úsudek toho, kdo ten podnět vznesl, ukazuje na určitou poruchu soudnosti. A to si myslím, že je ten největší problém. Jedna věc je možná jaterní porucha, ale pak je porucha soudnosti.

Je známo, že velmi vážné mozkové poruchy způsobí, že člověk už sám ztratí soudnost a není schopen poznat i svou vlastní nemoc. Podání žaloby na lékaře vidím jako symptom. Lékaři v Ústřední vojenské nemocnici jsou špičkoví lékaři. Je úplně absurdní, že by falšovali nějaké diagnózy. To je úplně bizarní. Tento podnět je podle mě úplně mimo. Že se spikli s panem senátorem Vystrčilem, to jsou úplně bizarní úvahy, které patří spíš na psychiatrii.

Čili z toho, co víme, postupovala podle vás nemocnice, jak měla, pokud měl personál obavy o zdravotní stav tehdejšího prezidenta?

Nemám bližší informace než z veřejně dostupných médií. A postupovali naprosto správně. Když je člověk nemocný – viděli jsme dokonce na videu, v jakém stavu byl pan prezident –, tak si vezme neschopnost. To znamená, že funkce prezidenta by měl převzít někdo jiný. Máte to v Ústavě zadáno. Čili bylo to naprosto namístě, že se uvažovalo, kdo převezme některé pravomoce prezidenta po tu dobu, kdy nebyl v pořádku. To bylo naprosto v pořádku podle mě.

Miloš Zeman si mimo jiné stěžuje, že při jeho převozu sanitkou do nemocnice nebyla zajištěna dostatečná míra anonymity. Řídí se převoz prezidenta jinými pravidly než převoz jakéhokoliv jiného pacienta?

Nevím, proč by se měl řídit převoz jinými pravidly. Kromě toho, že je to prezident, to znamená politik a to znamená, že zájem veřejnosti na jeho zdravotním stavu je intenzivnější a oprávněnější než u normálního člověka, který má opravdu právo na soukromí.

Prezident má velmi omezené právo na soukromí. Takže prezident by měl vydat stanovisko, že nezávislí lékaři stanovili, že je opravdu schopen vykonávat funkci. Tento problém se řešil před asi 30 lety, když kandidoval na amerického prezidenta Barry Goldwater. A vzniklo tehdy pravidlo, že lékaři nesmí usuzovat na základě jenom veřejných informací o zdravotním stavu, respektive mentálních schopnostech prezidenta.

Ale po předchozím mandátu prezidenta Trumpa se toto pravidlo začalo zpochybňovat, protože to je veliký problém. Společnost a země se může dostat do obrovských problémů, až do katastrofických situací, jestliže jí vládne někdo, kdo je nekompetentní rozhodovat.

Takže je naprosto namístě, že pan Vystrčil podle mého soudu vyšel s touto iniciativou a ta iniciativa bohužel nebyla dotažena do konce. Měl být podroben zevrubnému vyšetření nezávislými institucemi, nezávislými lékaři, kteří by řekli, že je schopen, nebo není schopen. Ale toto jsou jenom fiktivní a virtuální dohady.

Kdo by teď měl posoudit postup nemocnice vůči Miloši Zemanovi, oprávněnost těch jeho stížností?

Pokud by to bylo přestoupení zákona, tak by to měl samozřejmě posoudit soud. Ale pokud jde o etiku chování, tak by to příslušelo lékařské komoře.

Z etického hlediska, z vašeho pohledu, lékařům tedy nehrozí trestní stíhání nebo kárný postih?

Etika nic nerozhoduje, nevyvozuje žádné sankce. Má pouze názory a argumenty. Já jsem přesvědčen, že postupovali naprosto správně, ale mělo to být dotaženo. Měla být opravdu podle § 66 Ústavy po určitou dobu suspendována jeho funkce. V tu chvíli, jak jsme ho viděli v televizi, že nebyl s to udržet ani hlavu, když byl převážen na kolečkovém křesle, tak v takovém stavu přece nemůže řídit (stát). Prezident je super manažer. A není schopen ani udržet hlavu. Připadalo mi úplně bizarní, že zůstával prezidentem, měl pyžamové dny, užíval si někde v Lánech a v podstatě v té době nic nedělal.

Neurolog a vedoucí Centra pro bioetiku při Ústavu humanitních studií v lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Payne | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas