Místopředsedové ANO a ČSSD: Kvůli výrokům prezidenta o Novičoku by se měla sejít bezpečnostní rada

Záležitostí kolem látky Novičok v Česku, údajně rozdílných zpráv tajných služeb a výroků prezidenta Miloše Zemana by se měla zabývat Bezpečnostní rada státu. V Otázkách Václava Moravce České televize se na tom shodli místopředsedové ANO a ČSSD Petr Vokřál a Martin Netolický. Podle Netolického by se měla vládní bezpečnostní rada sejít za za přítomnosti prezidenta a věc si vysvětlit. Praha 15:28 6. května 2018

Pozornost vzbudil čtvrteční prezidentův výrok, že se v Česku jed Novičok v malém množství vyráběl a testoval.

Ministerstva obrany a zahraničí následně uvedla, že látky tohoto typu se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany, ale pouze v mikroskopickém množství. Z laboratoří uniknout nemohly.

Konkrétní látka, kterou byl otráven ve Velké Británii ruský dvojitý agent Sergej Skripal, se v Česku podle úřadů netestovala.

Česko je 'za šašky'

Vokřál pokládá za zarážející údajnou rozdílnost zpráv Vojenského zpravodajství a Bezpečnostní informační služby (BIS), na něž se prezident odvolával. „Z toho můžou vyplývat prohlášení, která nás nestaví do nejlepšího světla,“ řekl.

Netolický soudí, že vše nahrává ruské propagandě, a Česko je „za šašky". „Pan prezident se chová jako neřízená střela,“ prohlásil další z účastníků debaty, poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Vokřál i Ferjenčík soudí, že věcí by se měla zabývat sněmovna. Veřejnost by podle místopředsedy ANO měla dostat ujištění, jaké látky se v Česku testovaly a jak se s nimi zacházelo. „My jako poslanci potřebujeme ověřit, zda si prezident nevymýšlí, zjistit, jak to skutečně je,“ uvedl Ferjenčík.

Je možné, že se věcí bude zabývat už příští týden zahraniční výbor. Netolický míní, že by se měli scházet prezident, premiér a ministři obrany a zahraničí a ke konzultacím postojů.

Rusko Zemanova slova uvítalo

Vtažení Česka do příběhu s Novičokem může podle informací České televize souviset s předsednictvím Česka v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), které začíná příští týden a bude například řešit údajné použití chemických zbraní v Sýrii.

Pro Ferjenčíka je taková informace novinkou, Vokřál by prý chtěl věřit, že jde o náhodu. Netolický na dané téma spekulovat nechtěl. Konstrukce se podle něho sice nabízí, doufá ale, že se nepotvrdí.

Zeman ve čtvrtek řekl, že podle Vojenského zpravodajství se v Česku vyráběla nervově paralytická látka A230, kterou označil za Novičok. Civilní BIS podle Zemana dospěla k závěru, že tento plyn není Novičok.

Prezident řekl, že se přiklání k názoru vojenských zpravodajců. Zemanovy výroky uvítalo Rusko, podle něj jeho slova vyvracejí obvinění britských vyšetřovatelů, že za útokem na Skripala stojí Moskva.