Přijal bych odvolání Rakušana, kdyby ho Fiala navrhl, řekl Zeman. Podle něj nejde jenom o kauzu Dozimetr

Prezident Miloš Zeman by přijal odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), pokud by mu to premiér Petr Fiala (ODS) navrhl. Předseda hnutí nese odpovědnost za jeho neúspěchy, kterých bylo v případě STAN příliš mnoho, řekl v neděli prezident rádiu Frekvence 1. Prezident se pro rádio vyjádřil také k řešení energetické krize. Podle něj je východiskem zastropování cen energií, jiné možnosti považuje za okrajové. Lány 20:16 11. září 2022

Hnutí STAN podle Zemana neprovázela pouze kauza bývalého náměstka pražského primátora za toto hnutí Petra Hlubučka.

„Jde o celou sérii skandálů, které hnutí STAN v poslední době provázely, a pan Rakušan jako předseda tohoto hnutí za to nese určitý díl odpovědnosti,“ prohlásil Zeman.

Dodal, že chápe názor většiny obyvatel, kteří podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas požadují Rakušanovu rezignaci. Hlava státu však ocenila to, že ministr vnitra velmi dobře zvládl migrační vlnu z Ukrajiny.

Politička Mračkovou Vidumetzovou kvůli případu Dozimetr rezignoval, byla totiž terčem kritiky kvůli tomu, že obviněný podnikatel Zakaría Nemrah byl svědkem jejího muže na jejich svatbě a je také kmotrem jejího dítěte.

Zeman ji zná z doby, kdy byla hejtmankou, a podle něj by jí dané skutečnosti nemohl nikdo vyčítat. Mračková Vidumetzová však udělala chybu, že to zamlčela, řekl prezident.

Řešení energetické krize

Za nejlepší řešení energetické krize považuje Zeman zastropování cen energií, řekl to taktéž v neděli v Lánech rádiu Frekvence 1.

Kulatý stůl o energetice s vládou, členy Parlamentu či odboráři svolá až po komunálních a senátních volbách. O možné debatě hovořil tento týden s odborovým předákem Josefem Středulou.

„My jsme se dohodli s panem Středulou, že to zcela určitě bude po volbách, které se blíží, protože by nebylo dobré chápat tuto akci jako předvolební,“ uvedl Zeman.

„Kladu důraz především na zastropování. Myslím si, že všechno ostatní je okrajové,“ řekl prezident.

Vláda by podle něj měla na základě zákona o cenách prosadit regulaci cen energie, a to na základě nákladové ceny plus přiměřeného zisku.

„Dejme tomu zisk, který je průměrem za posledních několik let před energetickou krizí,“ poznamenal.

Nelze podle Zemana nařídit cenový strop takový, aby produkční firmy byly ve ztrátě. Podle něj není nutné sahat k rozsáhlým kompenzacím, protože firmy ve ztrátě nebudou a na zisk není právní nárok. Přirovnal to k tomu, že cena vody je dlouhá léta zastropována a nikdo se tomu nebrání.

Zeman ocenil to, že se vládě podařilo vyřešit problém s dodávkami zkapalněného plynu.

„Na druhé straně mám své pochybnosti o takzvaném úsporném tarifu, jednak proto, že se připravuje strašně dlouho, už od března, a za druhé proto, že jeho dosah tu krizi vlastně neřeší,“ dodal Zeman.