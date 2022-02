Zeman: Pozměněný pandemický zákon podepíšu. Za šibenice na protestech by lidé měli jít do vězení

Prezident Miloš Zeman podepíše novou verzi pandemického zákona, který v minulých dnech schválila sněmovna. V pořadu Partie na televizi Prima se také vyjádřil k protestům proti hlasování, na které si demonstranti přinesli jako jednu z rekvizit i šibenici. „Nesouhlasím, že to není ani přestupek. Lidé, kteří ji tam přinesli, by měli být potrestáni,“ uvedl. Dodal, že policie měla proti demonstrantům zasáhnout i kvůli tomu, že neměli ochranu úst. Aktualizujeme Praha 11:21 6. 2. 2022 (Aktualizováno: 12:01 6. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Zdroj: Reuters

Poslanci v minulém týdnu na svém osmém zasedání přijali novelu pandemického zákona. Nutnost zákona obhajovala vláda zaváděním případných dalších protikoronavirových opatření.

Norma nyní zamíří do Senátu. A pokud projde, prezident Miloš Zeman slíbil, že ji podepíše. „Já ho sice podepíšu, ale teprve poté, až tam budou ty úpravy,“ řekl v televizi Prima. Na původní verzi se mu nelíbilo, že pandemický zákon měl platit navždy, byly v něm zanesené vysoké pokuty a také, že karanténu šlo vyhlásit SMSkou.

Jednání o novele trvalo dva dny a noc, velkou část debaty vyplnili zástupci SPD, kteří přednášeli nové body či dělali obstrukce. Zeman řekl, že to k jednání ve sněmovně patří.

Omezení času na projevy v dolní komoře podle něj nutné není. „Zbytečně bych poslancům náhubek nenasazoval,“ zmínil. Zároveň ale podotkl, že pokud bude podobné pravidlo zavedeno, měli by mít poslanci daleko více času než pět minut.

‚Za šibenici do vězení‘

Proti pandemickému zákonu se v Praze i několikrát protestovalo. Na jednu z demonstrací na konci ledna si lidé přinesli i šibenici doplněnou nápisem „Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici“.

Podle policie ale nešlo o trestný čin, požádala ale majitele, aby ji odstranil a ten poslechl. Podle prezidenta by nicméně měli být majitelé potrestáni. „Měli by jít do vězení. Samozřejmě po projednání před soudem,“ podotkl.

Policie zároveň podle Zemana měla být důraznější. „Demonstrace nedodržovala povinné rozestupy, demonstranti neměli povinné roušky a už tady máte dostatečný důvod k zákroku i bez změny zákona,“ popsal.

Server iROZHLAS.cz muže, který šibenici na protest přinesl v minulém týdnu našel a snažil se zjistit, proč ji do Prahy přivezl. Rozhovor, v němž by své počínání osvětlil, ovšem rázně odmítl.

‚Měla být tajná, ne důvěrná‘

Radiožurnál a Respekt na konci ledna upozornili, že policie chtěla po hradní kanceláři zprávu o Vrběticích, ale nedostala ji. Hrad jí totiž v minulých měsících skratoval. Kriminalisté tak nemohou dokument prozkoumat a zjistit, jestli ho neměl v rukou někdo neoprávněný. Kancelář zjištění potvrdila, pochybení ale odmítla.

Celou kauzu Zeman označil za „bouři ve sklenici vody“. „Zprávy, které jsem dostal, uvádějí, že to bylo skartováno podle skartačního řádu,“ popsal. „Pokládám za ubohé ptát se, jestli na nějaké zprávě jsou otisky prstů. Téměř mi to přijde jako špiónování. Jestli někdo někam nese nějaký dokument, tak to neznamená, že ho četl,“ pokračoval.

Bezpečnostní informační služba podle něj navíc pochybila v tom, že dokument vedla v režimu důvěrný a ne tajný. „Mohu odpřisáhnout, protože jsem tu zprávu měl v ruce, že měla označení důvěrné,“ řekl.

Na každý z typů se podle prezidenta vztahují jiná pravidla pro skartaci. Sám ale přiznal, že skartační řád podrobně nastudovaný nemá. Jestli má pravdu, nelze ověřit, hradní kancelář ho totiž odmítla zveřejnit.

Zeman zároveň zmínil, že pokud by zpráva byla v režimu tajné, nejspíš by se dříve dostala i do jeho rukou. Bezpečnostní informační služba totiž spis na Hrad doručila 7. dubna, kdy se informace dozvěděli i vybraní členové vlády. Zeman se s ní ale seznámil až o deset dní později.