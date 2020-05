Hrad je rusko-čínská ambasáda, reaguje starosta Novotný na Zemanova slova o ‚bezvýznamných‘ politicích

Prezident Miloš Zeman nazval v úterý na Radiožurnálu pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (za TOP 09) a řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS) „bezvýznamnými politiky”.

„Myslím, že se mají starat o své osídlení a politiku, která je, řekl bych celostátní, ponechat na politicích,” reagoval na otázku ohledně přemístění sochy maršála Koněva a následné reakci Ruska na některé české veřejné činitele.

Redakce iROZHLAS.cz se zeptala na jejich reakci. Podle Novotného je prezident „senilní stařec", Kolář redakci napsal, že si o jeho slovích „nic nemyslí". Hřib si myslí, že by prezident neměl „hájit cizí mocnosti".

Hřib i Kolář čelili v posledních týdnech kritice ze strany Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady. Kolář kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády na Praze 6. Hřib za přejmenování náměstí u ruské ambasády na náměstí Borise Němcova (ruský opoziční politik, který byl v roce 2015 zastřelen v centru Moskvy, pozn. red.).

Starosta Novotný je ve sporu s Ruskem delší dobu, a to kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy.

Ruští představitelé navrhli prokuratuře, aby na základě toho nechala Koláře a další politiky Prahy 6 stíhat, podle českého ministerstva zahraničí je ale takové stíhání nepřípustné.

Podle Zemana jde ze strany Ruska o přemrštěnou reakci, uvedl v rozhovoru. „Ale je to reakce na hloupost, kterou udělali naši jinak bezvýznamní politici,” dodal.

‚Hájit svobodu slova’

„Pan prezident Zeman kromě toho, že je senilní stařec, je také především člověk, který šéfuje mimo jiné rusko-čínskou ambasádu. Pražský hrad považuji za rusko-čínskou ambasádu. Kdyby se náš stát choval stejně suverénně, demokraticky a sebevědomě jako se chovají Řeporyje, Praha 6 nebo pražský magistrát, tak by byl svět krásnější,” reagoval pro server iROZHLAS Novotný.

Pražský primátor uvedl, že Zeman by se měl spíše postavit za své občany a „nikoliv hájit zájmy cizích mocností”.

„Měl by hájit zejména svobodu slova, ale i bezpečnost a práva občanů, aby ta svoboda slova nebyla jen na papíře. Právo na obecní samosprávu občanům garantuje přímo ústava,” doplnil.

Upřesnil také, že přejmenování náměstí Borise Němcova si přáli místní občané a že zároveň chápe odstranění sochy Maršála Koněva. „Jde o kontroverzní postavu, protože dal například bombardovat Mladou Boleslav den po konci války, čímž zavraždil 150 naších občanů včetně dětí a to jen proto, aby mu neutekli Němci do amerického zajetí,“ napsal Hřib.

Starosta Prahy 6 redakci napsal, že si prezidentovými vyjádřeními nechce kazit úterní připomínku Pražského povstání. „O slovech pana prezidenta si nemyslím nic, jeho komentář jsem neposlouchal. Mám online jednání komise pro životní prostředí a to je pro mě i z hlediska duševní hygieny a pohody lepší a přínosnější, než poslouchat pana prezidenta,” dodal.

Policejní ochrana

Hřib, Kolář i Novotný jsou kvůli obavám o jejich bezpečnost pod policejní ochranou. Zeman k tomu ve Dvaceti minutách Radiožurnálu podotkl, že není jisté, jestli si o ni nepožádali sami.

„To nemůže myslet vážně. V životě jsem si nefňukal na policii. Schoval jsem dvě stě anonymů. Vyšlo to na mě najevo, až když policie přišla za mnou. Neřekl jsem si o policejní ochranu sám a v životě bych to neudělal,” okomentoval prezidentova slova Novotný.

Týdeník Respekt v minulosti uvedl, že kvůli politikům do Česka přijel pracovník ruských tajných služeb s jedem ricin. „Kdyby to byla pravda, tak by to musely potvrdit zpravodajské služby, což se zatím nestalo,” řekl k tomu v úterý Zeman.

Doplnil, že dvě z českých zpravodajských služeb jsou „zbytečné” (BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace - pozn. red.) a že nejvíce věří Vojenskému zpravodajství, které také informaci nepotvrdilo.

Moskva zprávu dementovala, diplomatův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, nechtěl komentovat. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v neděli v České televizi uvedl, že ruské výhrůžky pražským politikům jsou nepřijatelné, vláda ale odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami.