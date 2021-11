Čekám na výměnu slinivky i srdce, tvrdil omilostněný podnikatel. V žádném registru ale nefiguruje

Podroužkova výpověď

Podroužek u soudu vysvětloval své řízení v opilosti tím, že se ten den dozvěděl špatné zprávy od lékařů. Na šestou měl ale domluvenou schůzku s klientem ve Šternberku.

„Klient to nakonec odvolal. Já jsem se vypravil na šestou do Šternberka, bylo to půl hodiny, v hlavě jsem měl miliony věci, těsně nebo během cesty jsem se dozvěděl, že to klient ruší a rozhodl jsem se, že navštívím svou sestru, ke které jsem pak taky nejel,“ řekl.

Místo toho se zastavil na benzínové stanici. „Chtěl jsem se dát do kupy, jak jsem měl nervy a to všechno, tak jsem se prostě napil z láhve, kterou jsem tam měl, byla to Ballantinka. Nevím, jak dlouho jsem tam stál na tom parkovišti u benzínky, to nejsem schopen říct. Pak jsem se rozjel směrem na Šternberk, cítil jsem se úplně v pohodě, co se týká jízdy, nepociťoval jsem to na sobě,“ vypověděl.

Jeho špatné řidičské reakce podle něj pocházely z toho, že Šternberk nezná. Za sestrou ale pak podle svých slov stejně nejel, protože se styděl, že se napil. Místo toho zastavil částečně na chodníku a na okénko mu zaklepali policisté. V dechové zkoušce pak nadýchal 2,6 promile.

Kamerový záznam Podroužkovy jízdy navíc ukazoval, že jeho řízení „v pohodě“ nebylo. „Je zde zachycena i rychlost jízdy, která dosahuje 17 kilometrů za hodinu v městském provozu, zachycuje způsob jízdy, najetí na chodník při odbočování, nejistou a pomalou jízda při odbočování, jízda v protisměru,“ stojí v části rozsudku, která se kamerovým záznamům věnuje.

A pokračuje výčtem dalších pochybení: „Těsné minutí vozidel zaparkovaných po pravé straně komunikace i protijedoucího vozidla, zastavení šikmo částí vozidla na chodníku, částí vozidla na pozemní komunikaci, následně projíždějící auta zpomalující a vyhýbající se vozidlu obžalovaného.“