Zemanovu milost zkoumá policie. ‚Hledáte jen klacek na nemocného prezidenta,‘ říká ministryně Benešová

Policie prověřuje zářijovou milost prezidenta Miloše Zemana, kterou zastavil stíhání podnikatele Pavla Podroužka. Radiožurnálu to potvrdily dva důvěryhodné zdroje. Byznysmen má být – alespoň podle žádosti – už tři roky vážně nemocný. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz ale v úterý upozornily, že dál podniká. Od roku 2019 se dostal do vedení šesti firem. Původní zpráva Praha 6:03 3. listopadu 2021

Prezidentskou milost pro podnikatele Pavla Podroužka začala řešit policie. Radiožurnálu to potvrdily dva důvěryhodné zdroje.

Oficiálně však kriminalisté nechtějí nic komentovat. „K vašemu dotazu mohu sdělit, že náš útvar zpravidla nesděluje, čím se zabývá,“ řekl k tomu pouze mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

O Podroužkův případ se od pondělka zajímá také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který abolici spolupodepsal. Po upozornění redakce řekl, že milost nechá prověřit. „Nezkoumal jsem to. Úředníci mi to dávají k podpisu, tyto věci nemám čas zkoumat. Prověřím, proč to nezjistili,“ hájí se předseda vlády.

Den na to navíc dodal, že konkrétní šetření před udělením milosti provádí ministerstvo spravedlnosti a prezidentská kancelář, tudíž je to jejich odpovědnost.

„Pokud byly v daném případě předloženy nepravdivé lékařské zprávy, měla by prezidentská kancelář nebo ministerstvo učinit patřičné právní kroky,“ napsal premiér.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za hnutí ANO) ale nic prověřovat nebude. „Milost byla udělena, tak co bych měla kontrolovat? Prezidenta?“ odvětila na dotaz, zda její úřad bude zpětně prověřovat důvody udělení milosti. „Co po mně chcete? Jak jsem odhadla, zase se hledá jen klacek na nemocného prezidenta,“ rozčílila se šéfka resortu.

Bude její úřad zpětně kontrolovat dokumenty, které Podroužek předložil? Na to Benešová napsala, že vycházel celkem ze čtyř lékařských zpráv. „Jsou podepsáni čtyři lékaři nezávisle na sobě. Chcete po mně, abych jim nevěřila?“ ptala se ministryně.

Podle ní tři zprávy předložila Podroužkova matka. Ze samotného dokumentu ministerstva spravedlnosti, který shrnuje základní informace o Podroužkově zdraví, vyplývá, že ani úřad si jimi nebyl jistý. Hana Podroužková totiž poslala lékařské zprávy staršího data, z nichž jednoznačně neplynulo, že je závažně nemocný.

„Zdravotní stav obviněného je podle žadatelky velmi vážný po dobu tří let, často navštěvuje lékaře (...). Žadatelka k žádost o milost připojuje lékařskou dokumentaci obviněného, tato však není aktuální a jednoznačně z ní nevyplývá, zda obvinění trpí závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život,“ píše se v dokumentu, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad si proto podle ministryně vyžádal čtvrtou zprávu. Tu poskytl sám Podroužek a vypracovala praktická lékařka. „Obviněný přípisem ze dne 30. 7 .2021 svůj souhlas vyslovil a současně doložil lékařskou zprávu praktické lékařky,“ píše se v listině.

Podnikání i v Karibiku

Jak jde zdravotní stav dohromady s Podroužkovým podnikáním, není jasné. Ačkoliv má být velmi vážně nemocný, nebránilo mu to, aby deset dní po udělení milosti nechal zapsat do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank.

Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice. I za tuto dominikánskou „matku“ sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 navštívil daňový ráj osobně, aby firmu zapsal do tamního rejstříku.

Firma v Dominikánské republice ale není jediná, kde se Podroužek v posledních třech letech angažoval. Působí v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

K Podroužkovým podnikatelským aktivitám Benešová uvedla, že při udělování milosti nehrály roli.

„Nejsem povinna zkoumat kde a jak se ten člověk živí, když žádá o milost z důvodu nevyléčitelné choroby. Jeho podnikatelské aktivity s tím nemají co dělat,“ uvedla.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na dotazy ohledně policejního vyšetřování a Podroužkových podnikatelských aktivit do vydání článku neodpověděl.

Milost a hospitalizace

Prezident Miloš Zeman Podroužka omilostnil 14. září, tedy v den, kdy kolem jedenácté hodiny dopoledne přijel do Ústřední vojenské nemocnice a zůstal tam osm nocí. Jeho stav i důvod hospitalizace byl v té době nejasný.

„Prezident republiky Miloš Zeman dne 14. září 2021 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu,“ uvedl tehdy mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na webu.

„Pan prezident přihlédl ke zdravotnímu stavu omilostněného, který trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě,“ pokračovala jeho tisková zpráva.

Ministerstvo spravedlnosti v úterý upřesnilo, že hlava státu podepsala rozhodnutí o udělení milosti dne 9. září 2021, tedy pět dní před hospitalizací.