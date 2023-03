Se Zemanem opouští Hrad i jeho spolupracovníci. Pavlovi bude nablízku Vohralíková nebo Řeháková

Na Pražském hradě ve středu o půlnoci uzavřou Bránu gigantů a stáhnou standartu. Česko se tím okamžikem stane formálně zemí bez prezidenta, dokud úřad ve čtvrtek ve 14 hodin nepřevezme Petr Pavel. S ním na Hrad zamíří i tým nových lidí. Praha 15:42 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým Petra Pavla po vyhlášení výsledků voleb | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Klíčový člověk, který Miloše Zemana ve funkci prezidenta provázel, byl Vratislav Mynář. Ten se Zemanem úzce spolupracoval ještě před zvolením prezidentem a na Pražském hradě pak ihned vystřídal Jiřího Weigla.

Mynáře po celou dobu jeho působení ve funkci ale provázejí kauzy, ať už je to chybějící bezpečnostní prověrka, nebo trestní stíhání kvůli dotaci na penzion v Osvětimanech.

Mynář si za své působení na Hradě vydělal přes 17 milionů. Ve funkci zřejmě skončí ve čtvrtek Číst článek

Miloše Zemana po celý mandát doprovázela možná nejspornější postava a to je Martin Nejedlý, který roky podnikal v Rusku. Měl na Hradě kancelář s exkluzivním přístupem k prezidentovi, přestože tam oficiálně nezastával žádnou funkci.

Nesmíme zapomenout na dlouholetého tajemníka Jaroslav Hlinovského a mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Nejbližší spolupracovníci Zemana Hrad nyní postupně opouštějí. Už na konci ledna podali výpověď zmíněný Jaroslav Hlinovský, který se chystá odejít do důchodu, a také dosavadní šéf protokolu Vladimír Kruliš. O něm se v médiích objevily spekulace, že by mohl zamířit do kanceláře guvernéra České národní banky.

S budoucností na Hradě nepočítá ani Jiří Ovčáček, který v posledních týdnech poskytl několik rozhovorů, ve kterých prohlásil, že lituje svých některých výroků.

V lednu skončil také ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák, který nově působí jako velvyslanec na Slovensku.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci a jeho zdánlivá proměna. Říká, ze Petr Pavel to bude mít výrazně těžší, že Zemanova politika všech azimutů selhala a že našel rodinu, když už ji nečekal. Proč to vše?



Celý rozhovor na https://t.co/8Ij0wbHpVx pic.twitter.com/GL0W9i7waO — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) February 24, 2023

Už dříve odešel z vedení Lesní správy Lány také Miloš Balák, kterého soudy za manipulace s veřejnou zakázkou pravomocně odsoudily k třem letům vězení, ale Miloš Zeman mu udělil milost.

Pavlův budoucí tým

Už v době předvolební kampaně Petr Pavel předeslal, že se jeho kancléřkou stane dosavadní vedoucí kanceláře Senátu Jana Vohralíková. Ta se chystá začít na Hradě úřadovat bezprostředně po inauguraci, zatímco zbytek Pavlova týmu bude prozatím sídlit v nedalekém Hrzánském paláci s tím, že se Petr Pavel teprve musí rozhodnout, kde bude bydlet, jak tento týden upřesnila Vohralíková.

Na Hrad míří také Pavlova dosavadní mluvčí Markéta Řeháková, politolog Tomáš Lebeda nebo bývalý náčelník vojenské policie Otakar Foltýn.

Můj prezidentský tým posílí uznávaný politolog a odborník na volební systémy Tomáš Lebeda.

Jeho dlouhodobé zkušenosti ze sledování české politiky, znalost všech podstatných aktérů, ale i schopnost srozumitelně popsat a vysvětlit aktuální problémy na základě kvalitní práce s daty pic.twitter.com/Y8yIbgpOW2 — Petr Pavel (@general_pavel) February 23, 2023

Šéfem zahraničního odboru se stane vlivný diplomat Jaroslav Zajíček, protokol povede dosavadní velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický, a post bezpečnostní ředitelky obsadí Mlada Princová, která až do roku 2021 působila ve vedení civilní rozvědky.

Poradci budoucího prezidenta

Tým poradců sestavuje Pavlův blízký spolupracovník z kampaně a bývalý předseda správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Tomáš Richter. Kdo mezi poradce usedne, zatím není potvrzené.

Bezpečnostní ředitelkou prezidentské kanceláře se stane Mlada Princová. Její zkušenosti z oblasti bezpečnosti a analytiky i pověst profesionálky jsou pro mě zárukou o jejím přínosu do týmu.



Zároveň má nejvyšší bezpečnostní prověrku, to usnadní rychlý nástup do funkce. pic.twitter.com/ofFOKrK2Tm — Petr Pavel (@general_pavel) March 3, 2023

Dá se očekávat, že by mohlo jít o některé z lidí, kteří Pavlovi radili v době kampaně, jako jsou ekonomové David Marek a Zdeněk Tůma nebo sociolog Jan Hartl.

Kdo se v týmu naopak neobjeví, je konzultant a bývalý velvyslanec v Moskvě a Washingtonu Petr Kolář, který se stal terčem kritiky za to, že se vedle Pavla často objevuje a intenzivně mu radí. Pavel ho označuje za přítele po boku, prohlašuje ale, že žádnou oficiální funkci pro něj nechystá.