Plzeň odmítla prominout parkovné za prezidenta. ‚Až přestane zemi dělat ostudu,‘ řekl náměstek primátora

Plzeňský kraj, který návštěvu prezidenta pořádal, požádal město, aby mu poplatek prominulo. Městští radní to ale odmítli.

„Až prezident České republiky přestane dělat naší zemi ostudu, může Plzeň uhradit vyblokovaná parkovací místa, která prezidentská kancelář využívala během jeho návštěvy. Se Zemanem se toho ale už nedočkáme,“ řekl Deníku náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS.

Přestože má prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dovolenou, na sociálních sítích se k postoji magistrátu města Plzně vyjádřil. Na twitteru ho nazval „plzeňským dost upoceným čecháčkovským ‚hrdinstvím‘. Aneb, jak hluboko se dá klesnout“.

„Klidně to parkovné těm plzeňským politickým ubožákům zaplatím ze svého! Ať mi pošlou složenku,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman vyjížděl na návštěvy krajů už během svého prvního funkčního období a v plánu to má i v tom druhém. Jak už ale dříve informoval server iROZHLAS.cz, někteří hejtmani chtějí omezit náklady na návštěvy hlavy státu. To totiž často šplhají až do řádu statisíců.

Jednou z cest, jak snížit náklady, je podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) zmenšit počet členů prezidentova doprovodu.

„Nemám problém pohostit prezidenta s jeho chotí a úzkým týmem spolupracovníků. Nemůžeme se ale dostat do situace, kdy doprovod bude široký a tím se budou prodražovat i náklady,“ řekl tehdy hejtman.