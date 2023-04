Nemocnice Zemanovy lékařské zprávy nepadělala, řekli žalobci. Věc není uzavřena, reaguje advokát

Pražští městští žalobci ukončili tzv. dohled v případu možného padělání lékařských zpráv bývalého prezidenta Miloše Zemana. Závěr? Postup svých podřízených označili za „věcně správný“.

Bývalá hlava státu si stěžovala v rámci podnětu na sabotáž také na vystavení údajně nepravdivých lékařských dobrozdání ze strany Ústřední vojenské nemocnice. Žalobci z Prahy 6 to už dříve odmítli, Zeman se ale obrátil na šéfžalobce, a proto proběhl dohled.

Zemanův advokát Marek Nespala nemá celou věc zcela za uzavřenou. „S napětím očekává" nové důkazy, které by podle něj mohly případ znovu otevřít. Prezident Miloš Zeman byl v Ústřední vojenské nemocnici hospitalizovaní v října 2021. S péčí byl prý spokojený, přesto si na ni několikrát stěžoval

„Výkon dohledu byl shledán nedůvodným. Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze shledala postup Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 věcně správným,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí žalobců Lucie Andělová.

Městské státní zastupitelství v Praze vykonávalo tzv. dohled nad postupem podřízených žalobců z Prahy 6. Ti totiž podezření, že střešovická nemocnice mohla padělat lékařské zprávy během Zemanovy hospitalizace v říjnu 2021, smetli loni ze stolu.

Jenže Zemanovi se závěr tehdy nelíbil, a obrátil se proto na nejvyššího státního žalobce Igora Stříže. A ten nařídil postup ještě jednou prověřit, jak už dříve informoval iROZHLAS.cz.

„Oznamovatel nesouhlasil s uložením věci, týkající se části jeho trestního oznámení, respektive předestřeného podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu,“ popsala předmět kontroly Andělová.

Zemanova stížnost týkající se lékařských zpráv byla součástí podnětu na sabotáž, který podala bývalá hlava státu loni v létě. Český rozhlas jeho celé znění zveřejnil ZDE. Zmiňoval v něm třeba to, že epikríza (shrnutí průběhu onemocnění a celkové stavu pacienta – pozn. red.) nekorespondovala s vývojem stavu pacienta. Nebo psal o vydávání nepravdivých stanovisek lékařských autorit.

Žalobci podezření na sabotáž odmítli, právě část týkající se lékařských zpráv ale vyhodnotil i jako možné spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy. A proto jej prověřovali zvlášť.

Nemocnice pochybení odmítá. „Znovu zopakuji, co bylo již mnohokráte vysloveno. Trvám na tom, že naše nemocnice, kolegové lékaři, zdravotníci postupovali ve všech ohledech zákonně,“ řekl tento týden v rozhovoru pro Blesk její šéf Miroslav Zavoral.

Skartace a dva přípisy

Zemanův advokát Marek Nespala severu iROZHLAS.cz sdělil, že nepovažuje případ za uzavřený. „Jenom zdůrazňuji, že ta věc není tímto definitivně uzavřena. Byla by, kdyby bylo zahájeno trestní stíhání a to by bylo zastaveno. V případě, že věc byla odložena, tak na základě nových skutečností lze eventuální trestní stíhání zahájit kdykoliv,“ řekl.

Novým důkazem by podle něj mohly být výsledky šetření, které nyní provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten na základě Zemanovy stížnosti prověřuje, jak Ústřední vojenská nemocnice nakládala s jeho citlivými osobními údaji.

Konkrétně Zemanovi vadí, že vydala stanovisko pro exkancléře Vratislava Mynáře a šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a pak oba dokumenty později skartovala. Případ jsme popsali ZDE.

„S napětím očekáváme, jakým způsobem bude rozhodovat Úřad pro ochranu osobních údajů, protože tam je to věc otevřená a zejména věc skartací. Pokud na základě tohoto šetření z toho bude nějaký závěr, tak se podle něho zařídíme a budeme postupovat dál,“ uvedl Nespala.

Zeman byl v nemocnici hospitalizován v říjnu 2021 těsně po skončení voleb do Poslanecké sněmovny. Při jeho příjezdu novináři zaznamenali, že bývalý prezident nebyl při vědomí a hlavu mu museli podpírat bodyguardi. Mynář později řekl, že Zeman jen usnul. On sám ale letos v lednu v rozhovoru pro Blesk řekl, že se bál o svůj život. Nemocnici opustil v listopadu 2021 s vyživovací sondou.