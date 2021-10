Je prezidentův podpis pravý? Případem se bude zabývat protimafiánská centrála

Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá možným paděláním podpisu prezidenta Miloše Zemana. Ten se objevil mimo jiné na listině ke svolání Poslanecké sněmovny. Pochybnosti ohledně prezidentova podpisu řeší řada lidí na sociálních sítích, objevila se k tomu už ale také nejméně dvě trestní oznámení. Pražské vrchní státní zastupitelství podstoupí podání příslušnému státnímu zastupitelství. Praha 15:04 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je podpis Miloše Zemana pravý? | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Mohu pouze sdělit, že se touto věcí budeme zabývat. A více informací poskytovat nebudeme,“ uvedl pro iROZHLAS.cz a CNN Prima News mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bez odpovědi nechal dotazy, proč se případem zabývá zrovna protimafiánská centrála, nebo zda již učinila nějaké kroky.

Redakce zároveň oslovila hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka s dotazem, zda již policie v tomto případě kontaktovala Kancelář prezidenta republiky. Ani on ale na otázku zatím neodpověděl.

Je podpis pravý?

Pochybnosti se týkají zejména podpisu prezidenta Miloše Zemana na listině ke svolání Poslanecké sněmovny, kterou veřejnosti po čtvrteční schůzce s hlavou státu ukázal předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Někteří lidé na sociálních sítích začali Zemanův podpis na listině srovnávat s jeho podpisy v minulosti a s podpisem jeho manželky Ivany. Sdílela je spolu s obsáhlým příspěvkem třeba i senátorka Miroslava Němcová z ODS.

V této souvislosti se již také objevila trestní oznámení. Autorem jednoho z nich je zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek (Praha 4 sobě - Zelení a NK). „Existuje podezření ohledně pravosti podpisu prezidenta republiky… a obecně o tom, zda tyto úkony vyhrazené prezidentu republiky nejsou vykonávány jinými osobami,“ uvedl.

Na možné padělání Zemanova podpisu upozorňuje i další anonymizované trestní oznámení, které na twitteru zveřejnil například server Neovlivni.cz.

Policie začala zkoumat, zda je podpis na dokumentu o svolání schůze sněmovny, který zveřejnil @vondraczech, skutečně prezidentův. V ruce má trestní oznámení pic.twitter.com/oj9WlRAOBz — NEOVLIVNICZ (@NEOVLIVNICZ) October 15, 2021

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že státní zastupitelství podání týkající se setkání Vondráčka se Zemanem obdrželo. „K posouzení tohoto podání není věcně příslušné. Podání bude postoupeno věcně příslušnému úřadu státního zastupitelství, které se bude zabývat vyhodnocením jeho obsahu,“ uvedla Bradáčová v tiskové zprávě.

Za prezidentem jen se souhlasem lékaře. Policie nepustí k Zemanovi návštěvy mimo seznam Číst článek

Pochybnosti o pravosti prezidentova podpisu se snažil rozptýlit předseda sněmovny Vondráček. Již ve čtvrtek pro server Aktuálně.cz uvedl, že z podpisu dokumentu existuje fotografie, kterou měl pořídit šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. V pátek pak pro Radiožurnál zopakoval, že Zeman listinu podepsal přímo před ním.

„Pan prezident chtěl předejít spekulacím o tom, zda je to projev jeho vůle, nebo zda to nepodepsal někdo jiný, což se ve veřejném prostoru ukazuje. Takže zase měl jednou pan prezident pravdu. Z toho důvodu podepsal tu listinu přímo přede mnou a předal mi ji osobně do ruky,“ uvedl Vondráček pro Radiožurnál.

Pověření prezidenta Miloše Zemana ke svolání nové Poslanecké sněmovny v rukou jejího končícího předsedy Radka Vondráčka (ANO) | Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas