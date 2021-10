Babiš: Kancléř neřekl, že prezident bude něco podepisovat a o návštěvě Vondráčka nepadlo ani slovo

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář tvrdí, že ho prezident ještě před hospitalizací pověřil přípravou podpisové listiny ke svolání nové sněmovny. Novinářům Mynář rovněž ve čtvrtek řekl, že o tom 13. října informoval premiéra Andrej Babiše (ANO). Ten to ale rozporuje. „Pan kancléř neřekl, že prezident bude něco podepisovat a o návštěvě pana Vondráčka nepadlo ani slovo,“ řekl Babiš pro iROZHLAS.cz. Praha 17:41 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kancléř Vratislav Mynář se na čtvrteční tiskové konferenci snažil vyvrátit, že by jednal proti stanovisku Ústřední vojenské nemocnice. To znělo jasně: prezident není schopen vykonávat své pracovní povinnosti.

Mynářovi předala nemocnice stanovisko minulou středu, tedy 13. října. I přes to o den později zavolal předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO), aby přijel do Ústřední vojenské nemocnice a byl svědkem prezidentova podpisu ke svolání nově zvolené sněmovny.

Hradní kancléř tvrdí, že jen plnil úkol, který dostal od prezidenta. Miloš Zeman ho prý ještě před hospitalizací 10. října pověřil, aby připravil podpisovou listinu svolání zasedání sněmovny. Prezident podle něj zároveň rozhodl o Vondráčkově přítomnosti při podpisu listiny a uložil kancléři vše připravit.

Jednání na Úřadu vlády

Mynář dále řekl, že o prezidentově rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše (ANO).„Ve středu 13. 10. v 10.30 jsem v Hrzánském paláci o tomto rozhodnutí informoval podle pokynů prezidenta premiéra Andreje Babiše,“ uvedl Mynář.

Premiér Babiš ale tvrdí, že to není celá pravda. „Pan kancléř neřekl, že prezident bude něco podepisovat a o návštěvě pana Vondráčka nepadlo ani slovo,“ řekl Babiš pro iROZHLAS.cz. Podle premiéra trvalo jednání s Mynářem zhruba čtvrt hodiny a přítomna byla také šéfka kanceláře Úřadu Vlády Tünde Bartha. „Informoval nás, že schůze parlamentu bude pravděpodobně svolána panem prezidentem na 8. listopadu,” popsal Babiš.

Vondráčkova návštěva u Zemana vyvolala kritiku a pochyby o jejím průběhu. Spolu s Vondráčkem byl v nemocničním pokoji přítomen i hradní protokolář Vladimír Kruliš, prezidentův tajemník Jaroslav Hlinovský a Zemanova pečovatelka. Nikdo z nich neměl na jednotce intenzivní medicíny roušku nebo respirátor.

Právě ti byli svědky, že prezident Miloš Zeman podepsal listinu ke svolání nově zvolené sněmovny. Ústřední vojenská nemocnice ale následně prohlásila, že Vondráček šel za Zemanem bez vědomí lékařů.

Další přestřelka

Policie se následně začala také zabývat pravostí Zemanova podpisu. Kancléř Mynář proto na tiskové konferenci zveřejnil video, na kterém hlava státu podepisuje listinu a podpis komentuje.

Babiš končícího šéfa sněmovny Vondráčka opakovaně za návštěvu kritizoval. „Bylo to zbytečné a akorát to vyvolalo emoce. Neměl tam chodit a myslím, že to bylo jeho pochybení,“ prohlásil.

Mezi premiérem a kancléřem to v posledních dnech jiskří. Jedná se už o druhou přestřelku tento týden. Babiš nejprve kancléře vyzval k rezignaci.

„Bylo by nejlepší, kdyby rezignoval na své funkce, a to okamžitě. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ uvedl Babiš pro iDNES.cz. Premiér následně řekl, že pokud to neudělá, po aktivaci článku 66 Mynáře případně odvolá sám.

Mynář na to reagoval takřka obratem. „Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat,“ stojí v jeho prohlášení, které publikoval tento týden na stránkách Hradu.