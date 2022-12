Zeman zopakoval svou podporu Babišovi. ‚Je jediný, který má politické zkušenosti,‘ vysvětlil

Prezident Miloš Zeman bude volit v prezidentských volbách Andreje Babiše. Před týdnem to řekl Radiožurnálu a nyní to zopakoval to pro Prima CNN. Podle něj je jediným z vážných prezidentských kandidátů, který má politické zkušenosti. Mezi trojici vážných kandidátů pokládá kromě expremiéra Babiše i Danuši Nerudovou a Petra Pavla. Praha 11:51 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle Miloše Zemana je politika řemeslo jako každé jiné, prezidentský kandidát by tak měl mít alespoň nějakou politickou zkušenost. „Netvrdím, že s ním ve všem souhlasím. Ale jako nechcete, aby vás operoval chirurg, který nevystudoval medicínu a je to jeho první operace, tak asi nechcete, aby hlavou státu byl člověk, který politice nerozumí a nikdy ji nedělal,“ řekl s tím, že se s Babišem neshoduje třeba v tématu zrušení superhrubé mzdy.

Podle Zemana rozhodnou volby definitivně až televizní diskuse ve druhém kole. „Máme tady asi tři významné televizní stanice, a když se podíváte na tyto tři diskuse, patrně se rozhodnete,“ řekl s tím, že to byl právě on, kdo Babišovi poradil, aby se před tím předvolebních diskuzí neúčastnil.

Slabé body

Babišovi vážní protikandidáti, mezi které Zeman řadí Danuši Nerudovou a Petra Pavla, mají podle prezidenta „slabé body“, na které se bude v diskuzích upozorňovat.

„U paní Nerudové, je to fakt, že byla rektorkou Mendelovy univerzity. Nejbližší spolupracovník, prorektor, byl obviněn z plagiátorství. V Mendelově univerzitě se prodávaly tituly, zejména do Rakouska. A paní Nerudová o tom musela vědět,“ řekl s tím, že třetím slabým bodem je účast Nerudové v Komisi pro spravedlivé důchody, která podle prezidenta „skončila v písku“.

Na Petru Pavlovi vadí Zemanovi především to, že podle něj kandidát rozumí pouze armádě. „Podle mého názoru ale nerozumí ničemu jinému. A doložil bych to jedním případem ze zahraniční politiky. O Visegrádské čtyřce prohlásil, že je to prázdná skořápka. Přitom Visegrádská čtyřka funguje a je to konkrétní středoevropská spolupráce. Má problémy, ale tento formát je pomáhá řešit. Tedy jde o zoufalou neznalost v zahraniční politice,“ řekl prezident.

Babišovo trestní stíhání Zeman jako překážku nevidí. Podle prezidenta je třeba nejprve počkat na výsledek soudního jednání, které se s expremiérem aktuálně vede.

„Pokud jde o domácí soud, tak je potřeba přihlédnout k tomu, že státní zástupce žádá jen podmíněný trest. Pokud i toto žádá státní zástupce, tak je třeba zvážit, jestli jde o tak závažný trestný čin. Počkejme na výsledek,“ řekl v reakci na jednání, které bude pokračovat v následujícím týdnu.

„On (Andrej Babiš, pozn. red.) tvrdí, že je to údajně politická objednávka a že žádný zákon neporušil. Nikdo z nás není soudce, soudce je pan Šot. Tak si počkejme,“ dodal Zeman.

Černý kůň

Zeman se vyjádřil také ke kandidatuře Josefa Středuly, kterého dříve ve volbě podporoval. „U Josefa Středuly velmi uškodila velmi neúspěšná demonstrace na Václavském náměstí. A samozřejmě, když nedokážete uspořádat pořádnou demonstraci, tak vás to handicapuje,“ dodal.

Možnost odstoupení prezidentských kandidátů s menšími volebními preferencemi tak, aby podpořili silnější kandidáty, ale pokládá Zeman za špatný nápad. Podle něj by to nutně neznamenalo, že tito voliči půjdou k volbám, a tak by kandidáti uškodili jen sami sobě.

Zmínil i možnost, že se ve volbách objeví nový „černý kůň“. „Nedávno jsem viděl pana Karla Diviše, působil na mě sympaticky, i když mě kritizoval,“ řekl Zeman s tím, že mu budou lidé fandit, protože byl „nespravedlivě vyloučen neschopným ministerstvem vnitra“.

Přimlouval by se také za úpravu volebního zákona v případě prezidentské volby. „Pokládám za nespravedlivé, že na jedné straně vyžaduje padesát tisíc a víc podpisů voličů a na druhé straně vám stačí podpisy dvaceti poslanců nebo deseti senátorů. Jeden senátor tak vydá za pět tisíc občanů,“ řekl Zeman s tím, že je zároveň nesmyslné, aby mohli senátoři i poslanci podepsat kandidaturu více kandidátům.