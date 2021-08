Prezident nerad uznává chybu, ale naše společnost se k Číně staví spíš negativně, uvažuje sinolog Hála

Pražský hrad před několika týdny oznámil, že prezident Miloš Zeman plánuje na příští rok návštěvu Číny. Pokud se cesta uskuteční, bude to jeho šestá návštěva ve funkci prezidenta. Sinolog Martin Hála od toho nečeká nic, otázka je podle něj, co očekává hlava státu. „Ta cesta se zdá být tak trochu proti historickému trendu. Vztahy s Čínou dnes vypadají trošičku jinak, než když v roce 2013 začínal s restartem,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus.

