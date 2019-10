Naplní se Zemanovo varování? Pražské letiště změny na linkách mezi Prahou a Pekingem nechystá

Letecké spojení mezi Prahou a Čínou by se nejbližší době nemělo výrazněji změnit. V současnosti na trase funguje přímé spojení do čtyř čínských destinací, v provozu budou i v zimě, uvedl mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v pořadu Týden s prezidentem v televizi Barrandov uvedl, že diplomatická roztržka mezi vedením Prahy a Čínou může vést k odklonění některých leteckých linek z Číny do Prahy. Praha 13:12 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle mluvčího Letiště Praha by se letecké spojení s Čínou měnit nemělo. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V současnosti se z Prahy létá do čtyř čínských měst. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, která na některých spojích počítá s mezipřistáním v Si-anu. Celkem jde o 12 spojení týdně.

„V tuto chvíli nemáme od leteckých společné informace o tom, že by na těchto linkách mělo v dohledné době dojít k nějakým výraznějším změnám,“ řekl Pacvoň. Podotkl, že situace se ovšem může v budoucnu změnit.

Od července měla začít fungovat další linka Sichuan Arlines do jihočínského města Šen-čen. Podpis dohody o lince byl součástí dubnové návštěvy Zemana v Číně. Linka však dosud spuštěna nebyla. Zástupce aerolinek v Praze uvedl, že linka se stále připravuje, ovšem dopravce ji zatím pozastavil, protože vláda Šen-čenu dosud nedokončila vlastní přípravy. O termínu jejího spuštění zatím není jasno.

Zájem o letecké spojení mezi Čínou a Českem v posledních letech prudce rostl. Zatímco v roce 2015 cestovalo v obou směrech dohromady přes 12 tisíc pasažérů, v roce 2017 už to bylo téměř 180 tisíc lidí. Loni vzestupný trend pokračoval. Vedle toho další statisíce lidí cestuje do Prahy z Číny s přestupem. Podle Českého statistického úřadu loni přicestovalo do Česka přes 600 tisíc čínských turistů.