Zeman: Čína na postup Prahy reaguje odvetnými opatřeními. Má být zastaveno financování Slavie

Konec partnerství mezi Prahou a Pekingem může mít nepříjemné dohry. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na TV Barrandov řekl, že Čína odkloní do Chorvatska některé letecké linky, které měly směřovat do českého hlavního města. Rovněž prohlásil, že má být zastaveno financování fotbalové Slavie. Peking smlouvu o partnerství vypověděl - s okamžitou platností - ve čtvrtek. Pražský magistrát z dokumentu chtěl vypustit klauzuli o uznání jedné Číny. Praha 22:46 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Čína reaguje některými odvetnými opatřeními. Mimo jiné některé letecké linky, které měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska. Ale co je nejdůležitější, má být zastaveno financování Slavie Praha,“ prohlásil Zeman v pořadu Týden s prezidentem.

Peking vypověděl partnerství s Prahou. Čínský velvyslanec vyzval magistrát ke změně přístupu Číst článek

Fotbalová Slavie, která je nejlepším českým klubem posledních let, byla podle hlavy státu nejúspěšnější čínskou investicí v České republice a prezident její úspěchy podle svých slov obdivoval. „Myslím si, že to může potěšit jenom sparťany,“ dodal.

Slavie jeho tvrzení nepotvrdila. „Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na ligu a událost našeho fotbalového roku - blížící se domácí zápas základní skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoliv komentovat slova prezidenta ČR,“ napsal na twitteru mluvčí klubu Michal Býček.

Slavie v minulé sezoně získala cenný double – vyhrála jak domácí ligu, tak pohár – a dobré výkony předváděla i v evropských pohárech, kde došla až do čtvrtfinále Evropské ligy. V této sezoně opět jasně vede domácí ligu a probojovala se také do základní skupiny Ligy mistrů, kde se prezentuje dobrými výkony. Majitelem Slavie je čínská společnost Sinobo.

Konec partnerství

Peking vypověděl partnerství s Prahou ve čtvrtek a pozastavil s ní veškeré oficiální styky. Představitelé pražské koalice se podle kanceláře pro mezinárodní záležitosti pekingského magistrátu hrubě vměšovali do vnitřních záležitostí Číny a záměrně porušovali sesterské partnerství. Kancelář rovněž uvedla, že doufá v to, že představitelé Prahy si co nejdříve uvědomí své chyby a konkrétními kroky napraví negativní dopady.

Čína reaguje na vypovězení smlouvy ze strany Prahy: Změňte přístup, jinak pocítíte újmu Číst článek

O vypovězení sesterské smlouvy v pondělí také rozhodla rada Hlavního města Prahy. Důvodem byla neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny.

Vypovězení smlouvy mají ještě projednat zastupitelé. Čínské velvyslanectví v České republice označilo tento krok radních za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů.

Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění byla tehdejší opozice.

Předseda představenstva pražské Slavie už dříve vypovězení smlouvy odsoudil. „Politika jedné Číny a respekt k její územní celistvosti je oficiální politikou českých vlád i Evropské unie. Peking má partnerství s Londýnem, Berlínem, Římem, Paříži, Washingtonem nebo New Yorkem. Dnešní ukončení spolupráce ze strany radních je světový unikát. A velká ostuda,“ napsal v pondělí na twitteru po oznámení pražského magistrátu.

