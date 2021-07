Zeman v roce 2022 plánuje pošesté navštívit Čínu. Potvrdil to v telefonátu s čínským prezidentem

Prezident Miloš Zeman v roce 2022 navštíví Čínu. Pražský hrad to oznámil po středečním telefonátu Zemana s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Hovořili spolu také o ekonomické spolupráci. Si Ťin-pching podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka považuje ČR za klíčového partnera v rámci Evropské unie. Vyjádřil také Česku solidaritu v souvislosti s nedávným tornádem. Praha 14:41 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching | Zdroj: Pražský hrad

Telefonát se podle Hradu uskutečnil z iniciativy čínského prezidenta. „Prezident ČLR vyjádřil solidaritu s Českou republikou a jejími občany v souvislosti s nedávným zničujícím tornádem,“ uvedl k rozhovoru české a čínské hlavy státu Ovčáček. Tématem rozhovoru byly také konkrétní aktivity při rozšiřování ekonomické spolupráce mezi oběma státy.

Proč Mynářova firma nemusí vracet dotaci na penzion? Podle ministerstva chyboval dotační úřad Číst článek

„Při uplynulých návštěvách si prezidenti vyměnili darem stromy. Prezident republiky věnoval čínskému protějšku jabloň. V telefonátu se prezidenti ujistili, že oba stromy dobře rostou,“ dodal Ovčáček.

Zeman čínskému protějšku potvrdil, že plánuje v roce 2022 navštívit Čínu. Pokud by se cesta uskutečnila, byla by to již několikátá návštěva Zemana v této zemi ve funkci prezidenta. Naposledy byl v Číně v dubnu 2019. Cestu plánoval i loni, chtěl se zúčastnit summitu 17+1. Setkání představitelů střední a východní Evropy a Číny ale bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo a konalo se nakonec až letos přes video.

Poprvé prezident Zeman navštívil Čínu v říjnu 2014, kdy se setkal například s předsedou vlády Li Kche-čchiangem, poté jednal se svým protějškem Si Ťin-pchingem. „Přicházíme jako přátelé, i když zdaleka, a přicházíme s úmyslem rozvíjet naše vztahy na základě plného respektování zájmů obou našich zemí,“ řekl Zeman čínskému protějšku.

Zeman dlouhodobě podporuje spolupráci s Čínou. V minulosti přislíbil velké čínské investice v České republice, jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší. Za svůj postoj k Číně, která čelí obviněním z porušování lidských práv, byl opakovaně kritizován.

Jiří Ovčáček

@PREZIDENTmluvci Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman ve středu dne 7. července 2021 telefonicky hovořil ze zámku v Lánech s prezidentem Čínské lidové republiky 🇨🇳 Si Ťin-pchingem.



Podrobnosti o obsahu telefonátu zde: hrad.cz/cs/pro-media/t… 3 30

V rozhovoru pro čínskou státní televizi CCTV Zeman řekl, že nepřijel do Číny, aby poučoval o lidských právech, ale aby se naopak poučil o tom, jak stabilizovat společnost. Později ke svému výroku dodal: „Upřesnil bych ten výrok tak, že se máme snažit porozumět, jak Čína stabilizovala svoji společnost.“

Při Zemanově první návštěvě v Číně uzavřeli čeští vládní i obchodní zástupci s čínskými partnery řadu smluv a memorand. Mezi nimi například ohlášení strategické spolupráce mezi česko-slovenskou investiční skupinou J&T a čínskou společností CEFC. Uzavřena byla také dohoda o animovaném seriálu Krtek a panda, volně navazující na večerníčky o Krtkovi.

Dnešní telefonát se podle Ovčáčka konal „v rámci komunikace s evropskými lídry“, kdy Si Ťin-pching telefonoval francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi a německé kancléřce Angele Merkelové. Jejich virtuální summit se uskutečnil v pondělí. Si Ťin-pching během něj vyzval Francii a Německo, aby se nepřipojovaly k protičínské politice USA.

Zemanovy cesty do Číny Poprvé prezident Zeman navštívil Čínu v říjnu 2014, kdy se setkal například s předsedou vlády Li Kche-čchiangem, poté jednal se svým protějškem Si Ťin-pchingem.

Zeman se jako jediný vůdce členské země Evropské unie zúčastnil v září 2015 v Číně vojenské přehlídky u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války. Navštívil Peking, Šanghaj a historické město Wu-čen a sešel se také se Si Ťin-pchingem, kterého pozval na návštěvu ČR, a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V Šanghaji Zeman přihlížel podpisu smluv, na jejichž základě čínská investiční skupina CEFC vstoupila do českých společností Travel Service, Pivovary Lobkowicz a mediální firmy Médea Group a Empresa Media. Zeman také potvrdil, že se předseda představenstva CEFC Jie Ťien-ming už před časem stal jeho honorárním poradcem. Zeman během své pětidenní cesty po Číně odhadl první investiční vlnu čínské společnosti CEFC na deset miliard korun.

Při třetí Zemanově návštěvě Číny, která trvala šest dní a uskutečnila se v květnu 2017, se český prezident setkal se Si Ťin-pchingem, zúčastnil se několika jednání s představiteli čínských firem a úřadů, finančního fóra, summitu k projektu Hedvábná stezka a potkal se také s Putinem. Při návštěvě byla na českém prezidentovi, kterého doprovázela delegace složená z ministrů a podnikatelů, několikrát znát únava.

Čtvrtá Zemanova cesta do Číny se uskutečnila počátkem listopadu 2018. Hlavním cílem třídenní cesty byla podpora hospodářských vztahů v souvislosti s dovozním veletrhem China International Import Expo (CIIE). Český prezident se znovu sešel se Si Ťin-pchingem, setkal se i s viceprimátorem Šanghaje či s guvernérem provincie Che-pej a vystoupil také při zahájení česko-čínského podnikatelského fóra.

Pátá (oficiální) návštěva prezidenta Zemana v Číně se uskutečnila v dubnu 2019. Prezidenta na cestě doprovodila národní delegace, kromě pětice ministrů v ní byli hokejista Jaromír Jágr, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd či finančníci Pavel Tykač a Jiří Šmejc. Zeman se v Pekingu setkal se Si Ťin-pchingem a také s členem stálého výboru politbyra vládnoucí Komunistické strany Číny Wang Chu-ningem. Sešel se také s výkonným ředitelem firmy Huawei Žen Čeng-fejem. V Pekingu se Zeman zúčastnil konference k nové Hedvábné stezce. Na programu měl i jednání s vedením Bank of China, během kterého bylo podepsáno memorandum mezi touto bankou a firmou CITIC o investicích v ČR. Svou návštěvu Číny prezident zakončil účastí na otevření zahradnického veletrhu Expo 2019.

Šestá Zemanova cesta do Číny byla v plánu loni v dubnu na summit středo- a východoevropských zemí s Čínou. Zeman se plánovaného summitu původně nechtěl zúčastnit kvůli nespokojenosti s velikostí čínských investic v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Nakonec český prezident s návštěvou souhlasil. Do Pekingu plánoval jet i přes pandemii, Číně chtěl poděkovat za dodávky zdravotnických pomůcek. Summit přímo v Číně byl nakonec kvůli situaci s koronavirem odložen, konala se jen videokonference.