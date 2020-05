Zeman už stačil nového předsedu Nejvyššího soudu bolestně poškodit, říká šéfka Soudcovské unie

Prezident Miloš Zeman opět překvapil. Novým předsedou Nejvyššího soudu jmenoval dosavadního předsedu senátu trestního kolegia soudu Petra Angyalossyho, který není příliš známý. Jaká je to zpráva pro českou justici? „Zpráva je dobrá v tom, že máme předsedu Nejvyššího soudu,“ říká v pořadu Interview Plus předsedkyně Soudcovské unie Daniela Zemanová. Interview Plus Praha 17:28 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová | Foto: Český rozhlas Plus | Zdroj: Repro iROZHLAS

„Ale pokud bychom věděli, co se v průběhu (rozhodování) děje, jaká jsou kritéria a jaké postupy prezident zvažuje, tak uměřeně k tomu, jak důležité to rozhodování je, tak bychom určitě nekritizovali, že to probíhá několik měsíců,“ dodává v Interview Plus.

Zeman uvedl, že vybíral ze čtyř kandidátů, sešel se s nimi, prostudoval jejich životopisy a „rozhodl, jak rozhodl“. Angyalossy po jmenování řekl, že chce zrychlit rozhodování soudu, ke kterému ho také prezident nabádal. To Soudcovské unii nestačí? „Nestačí,“ odpovídá Zemanová.

Zeman Angyalossyho poškodil

„Prezident jen uvedl počet kandidátů, nikdy ani nepotvrdil, kdo všechno to byl, a přímo z jeho úst jsem to ani nikdy neslyšela… Co ho v životopise (nového předsedy) zaujalo, že ho zvolil? Prezident bolestně nového předsedu poškodil, ale pevně věříme, že se s tímto hendikepem vyrovná a následně pochybnosti rozptýlí. Věříme, že se to stane, že to bude dobrý předseda a že nás ujistí, že má odborné předpoklady. (Teď) to ale prezident hodil na něj.“

Dobu, po kterou se Zeman rozhodoval, prý lidé v Soudcovské unii využili k zamyšlení. „Poskytlo nám to příležitost odkrývat, jak je česká justice uspořádána. Jakou jistotu mají občané, že dostanou do svých rukou spravedlivá rozhodnutí od nezávislých soudů a soudců.“

Unie podle své předsedkyně kritizuje hlavně postup jmenování, tedy nedostatek informací z Hradu. „Neměli jsme žádné informace, a pokud je třeba mít vzájemnou důvěru, tak taky musí být na něčem založená. To ale nemůže být na: nedám vám informace, k postupu se nemusíte vyjadřovat vůbec. Tak důvěra nevypadá.“

Odbornost, ne politika

Soudci chtěli mít hlavně jistotu, „že hlava státu zvažuje odborná kritéria (kandidátů), a ne politická. Samozřejmě, může si vybrat jakýkoli postup, ale důležité je, že vybírá osobu, která dobře řídí soud, a ne toho, kdo naslouchá politikům. To je totiž to zásadní,“ dodává.

Tím ale v žádném případě nechce říct, že by snad proto prezident vybral právě Angyalossyho. „To v žádném případě, ale my nic nevíme, takže nemůžeme říct ani opak. Přestože to je teď k novému předsedovi velmi nespravedlivé.“

Zeman prý Angyalossyho postavil do nepříjemné role, protože samozřejmě, že se ho to musí bytostně týkat.

„V žádném případě nechceme nastolovat nějakou nedůvěru vůči jednomu z nejvyšších představitelů justice v zemi. Je bolestné, že nemáme informace, takže nemůžeme říct, že se to stalo na základě odborných kritérií. Nechceme prezidenta kritizovat, ale voláme po informacích, po diskusi, voláme: ujistěte nás, že jste neupřednostnil politická kritéria,“ dodává.

